E’ iniziata oggi in tribunale a Torino la causa civile che vede 20 rider opporsi a Uber Eats, l’azienda che opera nel settore del food delivery e già al centro dell’inchiesta della procura di Milano per caporalato.

La causa è stata intentata da 20 fattorini che chiedono di essere riconosciuti come lavoratori subordinati. Uber Eats ha iniziato la sua attività a Torino nell’inverno 2019 appaltando l’assunzione e la gestione dei rider da un’altra azienda, la Frc.

Fuori da Palazzo di Giustizia si è svolto un presidio dei rider: “Siamo qui per supportare i nostri colleghi che hanno avuto il coraggio di alzare la testa contro i soprusi. Da anni lottiamo per le strade e dentro le aule di Tribunale per vederci riconosciti i diritti che ci spettano”, dicono i rider. L’udienza è stata aggiornata al 17 febbraio.