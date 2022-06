Tutta colpa dell’emotività: l’esordio in poesia di Adriana Miele

Sabato 2 luglio esce nelle librerie italiane ‘Tutta colpa dell’emotività’,il primo libro di Adriana Miele, giovane poetessa di Nola (Na) che vive e lavora a Torino.

Poesie senza fronzoli e sentimentalismi, Adriana Miele scandaglia a fondo l’animo umano, le fragilità delle emozioni e le difficoltà delle interazioni, dove le energie si canalizzano, si incrociano, si sovrappongono e divergono, dove somma e sottrazione sono in eterna sublime lotta.

“A te”

Opposto.

Come Capri e Sorrento.

Come la Sardegna e la Corsica.

Come l’Europa e l’America.

Come la Terra e il Cielo.

(…)

Tu sei a me Opposto. Tu sei a me Difronte

Edito dal gruppo Utterson, casa editrice Edizione Dialoghi, il libro raccoglie le poesie che Adriana ha scritto nel corso di cinque anni; è una raccolta che mette a confronto l’interiorità della scrittrice con i tempi tumultuosi ed incerti che caratterizzano la nostra contemporaneità.

“Nonostante viva in un contesto culturale e lavorativo che fa della velocità la sua cifra più caratteristica, mi sono sempre presa del tempo per riflettere su me stessa, sul mio posto nel mondo e sul mio modo di vivere i sentimenti. Questo libro è un punto di partenza che mi sentivo in dovere di pubblicare nella speranza che possa essere di spunto per chi come me vuole tenere duro sul fronte dei sentimenti. Essere emotivi è un diritto che troppo spesso viene considerato un difetto, se non una colpa. Se è così, io mi sento colpevole”.

‘Tutta colpa dell’emotività sarà presentato dall’autrice in anteprima il 2 luglio presso la libreria Ca’libro in Cirié (TO), per poi vederla il 12 luglio a Torino presso il Lab in via Mazzini e il 22 luglio a Napoli, presso Davinò (quartiere Bagnoli).