Traghetti per la Sardegna: come trovare i prezzi migliori

Avete in programma un viaggetto in Sardegna o semplicemente volete tornare nella vostra amata isola? Allora abbiamo buone notizie per voi: finalmente le tariffe della scorsa estate sono un lontano ricordo e adesso le cifre da sborsare sono decisamente più economiche. Niente di strano, in realtà: nella stagione autunno-inverno andare in Sardegna è sempre stato meno costoso visto che parliamo di una meta turistica gettonata nel periodo estivo. C’era stato però chi paventava un caro prezzi stabile per tutto l’anno: situazione che, fortunatamente, non si è verificata.

Questo tuttavia non significa che il costo dei traghetti per la Sardegna sia sempre e comunque vantaggioso. Bisogna armarsi di un po’ di pazienza, ma soprattutto mettere in atto alcune strategie per riuscire a trovare le offerte migliori. Ecco qualche consiglio che vi tornerà sicuramente utile.

Prenotare online il traghetto: il trucco per risparmiare

Innanzitutto, dovete sapere che al giorno d’oggi per risparmiare sul prezzo del traghetto è già sufficiente prenotare il biglietto online. Ci sono infatti alcuni siti come https://www.traghetti-sardegna.it/ che permettono di confrontare le tariffe di tutte le compagnie in modo da trovare la soluzione più vantaggiosa per le proprie tasche. Effettuare una prenotazione su questo portale è sicuro ma soprattutto semplice, perché basta inserire le date di partenza (ed eventualmente di ritorno) e scegliere la propria destinazione. Fatto ciò, compaiono tutte le compagnie disponibili con i relativi prezzi e si è liberi di scegliere quello più vantaggioso.

Prenotare con largo anticipo: la regola per spendere meno

Un’altra regola d’oro per spendere meno sul prezzo del traghetto è quella di prenotare con largo anticipo. In questo modo infatti si riescono a trovare le tariffe migliori, perché i prezzi aumentano in modo proporzionale alle prenotazioni. Se ancora in pochi hanno acquistato il biglietto sulla tratta di vostro interesse, sicuramente riuscirete a trovare un’offerta più vantaggiosa. Questo non vale solo per la prenotazioni effettuate nella stagione autunno-inverno ma anche per la prossima estate.

Prenotare nel momento giusto: il trucco che in pochi conoscono

Un trucco che ancora in pochi conoscono ma che consente di risparmiare anche significativamente sul prezzo del biglietto, è quello di scegliere il momento giusto per effettuare la prenotazione. Le compagnie infatti propongono tariffe differenti a seconda della giornata ed è ormai risaputo che acquistare il biglietto nel fine settimana o alla sera è spesso più costoso. Questo perché ci sono più persone che effettuano prenotazioni. Conviene dunque acquistare il biglietto dal martedì al giovedì, possibilmente durante le ore pomeridiane.

Approfittare di sconti, offerte e promozioni

Questo più che un trucco è un dato di fatto: approfittare di sconti e promozioni conviene perché consente di risparmiare, ma come fare per capire quali siano le offerte più vantaggiose? Torniamo al primo punto che abbiamo trattato, perché prenotando online si possono confrontare tutte le tariffe delle varie compagnie tra cui Sardinia Ferries, Moby, Grimaldi Lines, Grandi Navi Veloci, Tirrenia e via dicendo. Eventuali promozioni vengono applicate in automatico e dunque è decisamente più semplice scovarle ed approfittarne senza doverle andare a cercare una ad una.