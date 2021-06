Trading Dogecoin – Una Panoramica

Dogecoin, chiamato anche “Doggie”, è una forma di criptovaluta, come Monero, Dash, Zcash, Pernoline, Dooney e Bourke. Secondo David Kirsch, Assistant Professor of Management e Entrepreneur per l’Università del Maryland, le criptovalute sono essenzialmente pezzi di codice informatico progettati algoritmicamente o controllati in modo auto-manipolativo.

Questo determina algoritmicamente i tassi di pagamento per una specifica transazione. In un certo senso, è una specie di valuta digitale.

Cos’è Dogecoin?

Dogecoin, a differenza della maggior parte delle altre valute è stato effettivamente creato come alternativa alla valuta tradizionale. Secondo i suoi creatori, “la comunità Dogecoin voleva avere un modo più economico e sicuro per acquistare beni online”.

A differenza della maggior parte delle valute alternative, non ha attraversato un processo di cambio, cioè può essere facilmente negoziato senza utilizzare denaro reale. Dogecoin, quindi, è stato creato con l’idea di essere una fonte di denaro economica e affidabile.

Dogecoin è fondamentalmente un tasso di cambio tra due valute. Utilizza un sistema ibrido chiamato processo di “prova del lavoro” o “conio” in cui una certa quantità di monete viene prodotta dal nulla.

Un trader o investitore Dogecoin non ha bisogno di essere effettivamente seduto davanti al suo computer quando guadagna dogecoin. Grazie alle app e ai siti Web di trading di Dogecoin, praticamente chiunque abbia una connessione Internet può iniziare a guadagnare qualche “dogeudo.”

Per investire, basta solo utilizzare piattaforme affidabili come quella del Yuan Pay Group, per esempio.

DogeCoin Sul Mercato

La capitalizzazione di mercato di Dogecoin è attualmente valutata a quasi 8,5 milioni di dollari. Al momento della stesura di questo documento, sono in funzione circa trecentoventi piattaforme di trading Dogecoin.

La capitalizzazione di mercato di Dogecoin è quasi dieci volte maggiore della capitalizzazione di mercato di LTC (Litecoin), una valuta virtuale in rapida crescita. Dogecoin ha tenuto testa ad altre importanti valute e metodi di pagamento come la carta di credito e il denaro del sistema bancario, per un po’.

Il creatore originale di Dogecoin, un cittadino giamaicano, stava tentando di creare una forma di pagamento anonima chiamata il sistema “Dogs”, che però inizialmente non era stato lanciato subito.

Successivamente, tuttavia, è stato deciso che sarebbe valsa la pena lanciare Dogecoin e che sarebbe stato un progetto entusiasmante. Il suo creatore ha iniziato a commercializzarlo per gli investitori, ma non è stato in grado di attirare alcun grande interesse da parte loro.

La Fondazione Dogecoin

Da allora, Dogecoin ha cercato di attirare maggiore attenzione sul suo utilizzo come valido sostituto delle valute tradizionali. La Fondazione Dogecoin è stata costituita per fornire a Dogecoin un po’ più di professionalità e credibilità.

Il team di Dogecoin ha fatto il passo successivo, assumendo dirigenti per aiutare ulteriormente lo sviluppo e il marketing di Dogecoin e per aumentare la sua capitalizzazione di mercato. È molto probabile che gli sforzi di marketing di Dogecoin avranno successo se riusciranno a superare con successo alcuni dei problemi intrinseci associati alla maggior parte delle altre valute di successo.

Molte persone coinvolte nel commercio di dogecoin sono impressionate da come funziona senza problemi il sistema, e sono impressionate dalla leadership di Elon Musk e il suo supporto a questa criptovaluta.

Ma altri non sono affatto impressionati e la loro principale lamentela è che Dogecoin potrebbe facilmente andare sulla stessa strada di ogni nuova criptovaluta decentralizzata, come Dash, Vitalikus e PIVX. E temono che sia inevitabile che alla fine tutte le principali valute saranno centralizzate, sottraendo il controllo al consumatore medio.

Conclusione

I creatori di Dogecoin, tuttavia, vedono la piattaforma di trading Dogecoin come un trampolino di lancio per cose più grandi, perché consente agli appassionati di dogecoin di sviluppare e promuovere le monete che hanno estratto e detengono, oltre a realizzare un profitto nel processo.

A lungo termine, credono, questo servirà come una sorta di base per valute più rivoluzionarie e di successo. Se desideri saperne di più su Dogecoin e se potrebbe essere giusto per te, controlla le informazioni sul sito Web Dogecoin e registrati per un account.