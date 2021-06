“Siamo stati aggrediti dalla polizia che ha tentato di cacciarci dagli uffici Atc”. Lo denuncia il collettivo Prendocasa che da anni lotta per il diritto all’abitare e che questa mattina è entrato negli uffici Atc per chiedere aiuto per Antonella, signora invalida che non può avere una casa popolare.Ma appena entrati sarebbero stati aggrediti dalla polizia e due di loro arrestati.

“Oggi il collettivo prendocasa con il gruppo di sfrattati si è presentato alla sede di ATC per accompagnare Antonella per chiedere un colloquio per poter risolvere la sua situazione abitativa.

Antonella da anni sta pagando i debito Atc dell’ex marito, dal quale ha subito violenze, e per questo motivo non ha diritto ad avere la casa popolare. Siccome è gravemente invalida, con figlio invalido a carico, non può lavorare e quindi pagare l’affitto.

L’ “aiuto” che le istituzioni le hanno dato è stata farla vivere in un magazzino Atc, in cui è presente amianto e muffa, con un contratto fatto tramite lo.ca.re. Siccome questa abitazione ha causato l’aggravamento dei problemi di salute di Antonella e di suo figlio, abbiamo ritenuto urgente rivolgerci alle istituzioni per una soluzione adeguata” spiegano dal Collettivo.