Torino Pride, conto alla rovescia verso il 20 giugno (VIDEO)

Il 20 giugno – la data in cui Torino avrebbe dovuto ospitare il Pride e in cui si svolgerà l’appuntamento simbolico che il Coordinamento Torino Pride sta organizzando per colorare, comunque, quella giornata con i colori dell’arcobaleno – si sta avvicinando e prosegue senza sosta la campagna attivata da alcune settimane per raccogliere il denaro sufficiente per acquistare 10.000 mascherine e per aiutare i soggetti fragili LGBTQI+ in questa difficile contingenza.

Per questi motivi, grazie alla collaborazione di Giulia Binando, Francesca Melis e Paolo Schiesaro, il Torino Pride ha lanciato, oggi, sui propri canali social un video che, attraverso le immagini del Torino Pride 2019 e grazie a una narrazione emozionale, restituisce al pubblico quelle sensazioni che solo la più partecipata manifestazione laica dedicata al riconoscimento dei diritti di tutte e tutti, sa regalare.

Con il video, il Torino Pride vuole invitare a continuare a contribuire alla propria campagna per poter così aiutare concretamente anche le tante persone LGBTQI+ che in questo momento si trovano in grave difficoltà.

“Il Torino Pride è stato il primo a contribuire economicamente alla campagna e siamo molto felici della generosità che molte persone hanno dimostrato ma crediamo che sia necessario fare un ulteriore sforzo in uno spirito di responsabilità e reale condivisione come il pride ci ha sempre insegnato. Non solo potremo acquistare le 10.000 mascherine ma potremo anche aiutare tante persone che ne hanno realmente bisogno” commenta Giziana Vetrano coordinatrice Torino Pride.