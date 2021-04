Tav, Sganga (M5s): “Faremo tutto quello che è in nostro potere per fermarla”

Il Movimento 5 stelle torinese interviene per commentare quanto sta accadendo in queste ore in Valsusa dove il Movimento No Tav è tornato a farsi sentire contro la costruzione del nuovo autoporto di San Didero.

“La storia della Torino-Lione è per il M5s ricca di gioie e soprattutto di dolori, ma nessuno può dire che qui a Torino non abbiamo fatto, e per molti aspetti tuttora stiamo facendo, tutto quanto in nostro potere per fermarla. La storia della Torino-Lione sarà molto lunga e, per quanto mi riguarda, l’esito finale rimane ancora da scrivere” afferma la capogruppo Valentina Sganga ricordando come “la nostra amministrazione è contraria all’attuale progetto, lo è nei fatti dato che siamo usciti dall’Osservatorio e abbiamo approvato atti su atti per ribadire la nostra posizione in questi anni”.

“Quelle scelte – prosegue la capogruppo – sono oggi ancora più giuste, e razionali, in virtù di quello che sta accadendo: in fondo cosa arriva dalla Val Susa, se non la giusta richiesta di rimodulare le risorse in base ai bisogni reali del Paese? E cosa abbiamo scoperto, in questo anno – conclude – se non che il settore sanitario è stato rimpicciolito a dismisura, anche perché era necessario finanziare l’ideologia, concreta, delle grandi opere?”.