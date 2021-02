Tarocchi oggi: fascino, superstizione e utilità?

I tarocchi, oggigiorno, hanno lo stesso fascino di un tempo? Cosa esercitano nelle persone e perché sono così importanti per comprendere determinati aspetti della vita: un viaggio attraverso uno strumento che divide ancora l’opinione delle persone.

Che cosa sono i tarocchi?

La storia dei Tarocchi viene ripetuta con l’andare dei secoli e in tanti si chiedono ancora quale sia la loro vera collocazione in ambito storico. C’è chi afferma possano essere nati in epoca degli Egizi e chi sostiene che siano stati ottimi alleati anche per i Maya.

Gli unici scritti che sono a disposizione indicano che siano nati come carte da gioco goliardiche, con figure – scritte e simboli differenti e personalizzati per ogni famiglia nobile. Ma quello che in pochi sanno è tra quei disegni e quelle scritte c’è un mondo molto affascinante che viene interpretato e studiato dai professionisti dell’arte divinatoria da tantissimo tempo.

Ogni carta ha un suo significato che cambia se si presenta dritta oppure al rovescio, in merito alla domanda che è stata posta al cartomante e anche in base alla struttura che è stata creata per il consulto. Queste carte rettangolari fanno parte di una parte della vita che ha sempre incuriosito l’essere umano, soprattutto quando si trova dinanzi a qualcosa di inspiegabile e occulto.

Le persone nei secoli non cambiano e sono da sempre attratte verso una lettura particolare che la ragione sembra non comprendere. E così facendo i Tarocchi hanno attraversato i secoli e sono passate di mano in mano, generazione in generazione creando situazioni affascinanti.

Uno strumento in mano ai cartomanti che sono sempre stati consultati dai Re, dai popoli antichi e dai Ministri per capire insieme tutti i passi da fare e le decisioni da prendere in ambiti di guerra o discussioni politiche. Oggi il mondo è cambiato ma la lettura delle carte divinatorie resta un punto focale che ruota intorno la vita di ognuno, anche del più scettico.

Perché la lettura carte è affascinante

Qual è la forza attrattiva dei Tarocchi? Ieri come oggi queste carte rappresentano il futuro e una risposta a quelle che sono le domande o le pene che ogni persona deve chiarire. La curiosità si unisce al fascino dell’ignoto che arriva sino al rispetto per l’arte divinatoria.

Il consulto di un cartomante al telefono oggi è una pratica continuativa grazie alla comunicazione veloce e ai costi bassi. Eppure un tempo era ancora più utilizzato perché – sino ad un certo periodo storico – non si vedeva questa pratica come “strana” o impossibile.

La lettura dei Tarocchi può garantire alla persona che necessita di una risposta di avere una strada da percorrere. Oggi ci si basa principalmente sui rapporti di coppia e le sue lacune nonché insicurezze. Interrogare le carte divinatorie diventa quindi uno strumento per dare ragione a quel dubbio oppure distruggerlo completamente voltando pagina (in un modo o nell’altro).

I cartomanti professionisti sono persone che hanno studiato questa materia e grazie alla loro sensibilità riescono a dare interpretazione a questo strumento così curioso e affascinante. Ma è sempre bene specificare che non si da una risposta certa del futuro e i Tarocchi non scrivono le pagine del destino, bensì mettono in luce le varie interpretazioni per arrivare a risolvere una domanda e/o dubbio in essere.

Tarocchi oggi tra superstizione e utilità

Ma come è cambiato l’approccio con i tarocchi oggi? L’arte divinatoria ha sempre il suo fascino ma divide le opinioni delle persone che si caratterizzano in:

Chi non crede alla lettura carte e crede che lo strumento sia sopravvalutato

alla lettura carte e crede che lo strumento sia sopravvalutato Chi crede e afferma che nelle mani giuste siano un valido aiuto per trovare tutte le risposte

Chi vorrebbe credere ma le pressioni del mondo moderno fanno in modo di allontanare questo pensiero

Chi pensa che sia un veicolo di sfortuna anche nelle mani giuste.

Infatti non tutti quanti credono che i Tarocchi possano essere uno strumento positivo – soprattutto se in mani capaci e di professionisti. L’arte divinatoria viene vista in negativo come portatrice di sfortuna. Qui entra in gioco la superstizione e il voler denigrare qualcosa che esiste da secoli e non ha mai fatto del male a nessuno.

Non è obbligatorio credere che la lettura delle carte possa essere utile a trovare delle risposte, ma dovrebbe essere comunque curioso leggere la loro storia e di come nei secoli abbiano aiutato e influenzato tantissime mosse e decisioni. I Tarocchi ogginon vengono utilizzati per guerre o problematiche politiche, bensì per amore oppure lavoro e in qualche caso anche fortuna.

Questi strumenti che hanno attraversato i secoli vengono interpretati da chi conosce l’arte e il loro significato in toto, ponendo le domande corrette e dando una risposta in merito al discorso generico. Che si creda o meno al loro valore, nessuno può dubitare della loro importanza a livello storico e culturale.