Smartphone e social network hanno reso il nostro utilizzo della fotografia qualcosa di quotidiano e a volte persino automatico. Scattiamo e condividiamo foto in ogni istante della nostra vita, con il vantaggio che con il digitale possiamo raggiungere subito anche chi è lontano e vivere insieme anche quei momenti che altrimenti sarebbero perduti.

Una cosa non da poco se si considera che alle sue origini la fotografia era un’arte sofisticata e nelle mani di pochi che potevano padroneggiare le ingombranti macchine fotografiche ottocentesche e delle famiglie allora più facoltose che potevano permettersi di pagare un fotografo per avere un loro ritratto. Ma si dalle sue origini la fotografia ha avuto per l’uomo un principale scopo, quello di immortalare e conservare nel tempo i ricordi più belli e i momenti salienti della propria esistenza e di quello che accadeva attorno a noi.

Anche oggi quanto tiriamo fuori i nostri smartphone per una foto o un selfie è perchè vogliamo conservare un istante di divertimento, immortalare un paesaggio particolarmente bello o ritrarci insieme alle persone a cui vogliamo bene.

Tra i vantaggi della tecnologia inoltre non c’è solo il fatto che ha reso molto più facile scattare fotografie, ma anche la loro stampa, che è diventata anche veloce e di qualità sempre più elevata. Perchè in effetti è belle poter conservare molti momenti sui devices ma di sicuro poter arricchire la propria casa con gli scatti significativi e belli che si è realizzato è una soddisfazione e un piacere di cui anche nell’era del digitale non ci si può privare. Senza considerare che a volte telefoni e fotocamere, pur funzionanti, sono fragili e si rischia che una rottura comporti di non avere più tante foto preziose. Senza considerare poi che proprio per conservare i ricordi più belli, è possibile ricorrere a diverse modalità di stampa, facilmente accessibili online con un click, rendendo divertente e estremamente personalizzato anche il processo di stampa.

Invece della classica foto da mettere in cornice avete ad esempio mai pensato a una tela canvas? Le vostre immagini sarebbero stampate sulla tela di un vero e proprio quadro che potrebbe decorare in modo unico le pareti di casa. La stampa foto su tela è molto semplice da realizzare affidandosi a siti specializzati sui quali ci vogliono pochi istanti per completare il proprio ordine. Tra i vantaggi di ricorrere a questo tipo di servizio vi è di sicuro quello di poter fare in autonomia l’ordine sapendo comunque di essere assistiti da esperti attenti alla qualità del prodotto.

Non serve infatti nessuna competenza grafica per realizzare la propria tele fotografia, basterà scegliere l’immagine che si vuole stampare e la misura e il formato e dimensioni della tela: caricandola nel sistema resterà solo da scegliere la data di consegna e attendere l’arrivo del vostro pacco.

Stampare una fotografia su tela è dunque assolutamente facile ma soprattutto è anche vantaggioso per svariati motivi. Infatti, le canvas sono realizzate con un materiale estremamente resistente che garantisce che la qualità dell’immagine resti intatta. Molto meglio che una classica stampa fotografica che il tempo tende a rovinare: ricordiamo tutti quelle foto ingiallite che saltano fuori dal fondo di un cassetto portando con sé un inevitabile senso di nostalgia e di un passato ormai sbiadito. Invece stampando su tela si potrà avere un’opera sempre bella, vivida e attuale oltre che a un vero e proprio complemento di arredo. Potete infatti scegliere dimensione e forma in base alla parete in cui verrà messa la vostra tela e potete sbizzarrirvi a fare anche composizioni con più tele, di forma o dimensione diverse dando ai muri di casa un tocco unico e personale.