Marco Pannella entra nella toponomastica di Torino

Prenderà il nome di “Passeggiata Marco Pannella” il viale centrale di corso Siccardi compreso tra piazza Arbarello e via Cernaia. Lo ha deciso all’unanimità, questo pomeriggio a Palazzo Civico, la Commissione Toponomastica presieduta da Maria Grazia Grippo.

Giacinto Pannella, conosciuto come Marco, tra i fondatori del Partito Radicale, si spense all’età di 86 anni il 19 maggio 2016.

Come politico e parlamentare ha legato il suo nome alla battaglie come l’introduzione del divorzio e la depenalizzazione dell’aborto attraverso lo strumento del referendum popolare oltre a quelle condotte per i diritti civili in Italia, per l’antiproibizionismo, per i diritti Lgbtqia+, per le condizioni carcerarie e per il “fine” vita.