Spaventose slot a tema horror per giocare ai siti di scommesse e casino ad Halloween 

I fan dell’horror amano soprattutto trascorrere Halloween nell’atmosfera corrispondente – guardando film horror o andando alle feste in costume. I giocatori d’azzardo, da parte loro, hanno la possibilità di giocare a una varietà di giochi di slot spaventosi.

Questo articolo comprende alcune slot machine spaventose a cui si può giocare ad Halloween. Tutte sono disponibili qui https://librabet.com/it/, sul sito di scommesse e casino di LibraBet.

Blood Suckers II – NetEnt

È il seguito del popolare gioco di NetEnt sui vampiri. Blood Suckers II è una slot a 5 rulli e 3 file con 25 linee di pagamento. Sei trasferito nel castello dei vampiri, dove fai girare i rulli in compagnia della bella ma spaventosa vampiressa Amilia, che desidera trovare i tesori nascosti dei suoi antenati. I suoni inquietanti in sottofondo non fanno che aumentare l’atmosfera spettrale. L’RTP del gioco è del 96,94%, e la volatilità è bassa, il che significa che stai per ottenere piccole vincite più spesso. La massima vincita possibile per un singolo giro è di 1.298x la tua puntata.

Halloween Jack – NetEnt

Non solo zucche spaventose troverai nella slot Halloween Jack, ma anche vampiri, corvi, scheletri mortali, mani di creature raccapriccianti, e altro ancora – è il gioco perfetto per giocare ad Halloween. La slot si presenta con 5 rulli e 3 file e ha 20 linee di pagamento. La massima vincita possibile è 3.000x la tua puntata. La volatilità è alta, con un RTP del 96,28%. Ci sono Wilds e giri gratuiti, così come un paio di caratteristiche extra come Walking Wild e Jack ‘o’ lector.

Day of Dead – Pragmatico

Day of Dead è una slot splendidamente raffigurata che segue il tema della famosa festa messicana dei morti. Qui incontrerete suoni di sottofondo spettrali e personaggi con la faccia da scheletro come simboli principali sulla griglia. Ha 5 rulli, 4 righe e 20 linee di pagamento. La vincita massima è di 4.500 volte la tua puntata. La volatilità è molto alta, e l’RTP è del 96,49% – questo ti promette vincite rare ma più grandi.

Circus of Horror – GameArt

Una delle slot machine più spettrali a cui giocare, Circus of Horror ruota intorno al tema inquietante dei clown e di altri sinistri abitanti del circo. Si tratta di una slot a 5 rulli con 243 modi per vincere. La volatilità del gioco è alta, e l’RTP è del 96,68%. Circus of Horror è dotato di molte caratteristiche bonus, come moltiplicatori, respins, Wilds, Scatters, e un unico bonus Electric Chair che ti garantisce la possibilità di ottenere 2x la tua vincita e sicuramente impressiona i giocatori con una grafica mozzafiato.

100 Zombies – Endorphina

Esiste una festa di Halloween senza zombie? Mai. Questo gioco di slot della Endorphina, magistralmente raffigurato, è una compagnia perfetta per la festa. 5 rulli, 4 righe e 100 linee di pagamento. La slot ha una musica a tema occidentale in sottofondo, e la griglia è ambientata in una città acida. I simboli principali sono naturalmente gli zombie e i loro cacciatori. L’RTP del gioco è del 96%, e la massima vincita possibile è 10.000x la tua puntata. Ci sono anche Wild, Scatter, giri gratuiti, e la funzione Risk Game che ti garantisce più possibilità di vincere.

Riassunto

Giocare alle slot a tema horror aggiunge alla travolgente atmosfera spettrale di Halloween. Puoi scegliere la tua preferita sul sito di scommesse e casino di LibraBet e far girare i terrificanti rulli cercando di vincere.