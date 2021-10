Slot machine Fowl Play Gold: dettagli e curiosità

Nel panorama dei casinò in Italia esiste una grandissima varietà di slot machine. Alcune sono più popolari di altre, tuttavia ce n’è una che è particolarmente popolare. In questo articolo parleremo di una delle slot più popolari in Italia, la slot machine Gallina, ovvero Fowl Play Gold.

La scopriremo in dettaglio, in modo da cercare di comprende i motivi della sua popolarità. Inoltre, sveleremo alcune curiosità che hanno contribuito a renderla così interessante agli occhi dei giocatori italiani.

Presentazione di Fowl Play Gold

Fowl Play Gold è una slot machine prodotta da WMG, una società italiana nata da un’idea dei soci di MAG Elettronica, leader italiano nel campo delle slot. Il gioco vede come protagonista una gallina che produce uova preziose. Non è un caso, quindi, che Fowl Play Gold sia conosciuta anche come “Slot Gallina” ma anche come “Slot Gallina dalle Uova D’Oro”.

La struttura del gioco vede una fase principale e una fase bonus. La fase principale è di tipo standard, quindi lo scopo è quello di ottenere delle combinazioni di simboli identici lungo le linee di pagamento che includono le tre linee orizzontali più due a forma di V e V rovesciata.

I simboli del gioco

I simboli del gioco, ci portano in un pollaio all’interno di una fattoria. Oltre alla gallina e alle sue uova d’oro, ci sono un gallo, un pulcino e una volpe affamata. Completano il quadro la pannocchia, un cumulo di grano, il sacco contenente denaro e alcuni simboli tipici delle slot da bar, cioè il 7 e il simbolo BAR.

Proprio la sua composizione grafica è uno dei segreti del suo successo. Non spettacolare ma allegra, ricca di colori e vivacizzata da effetti audio semplici ma che riescono a rendere il gioco complessivamente simpatico.

Il gioco bonus con le galline

Se si riescono a visualizzare 3 o più simboli della gallina nello stesso giro in ordine sparso, si accede al gioco bonus. In questa fase, su uno steccato si fermano tante galline quante quelle che hanno attivato il gioco. A questo punto il giocatore potrà scegliere una gallina a piacere.

Una volta selezionata la gallina, questa offrirà un uovo. L’entità del premio dipenderà dal tipo di uovo sorteggiato. Questo può essere normale, d’argento, d’oro o di diamante. Il premio più alto è dato dal diamante. Curiosità: nonostante l’uomo di diamante offra una vincita maggiore, alcuni giocatori chiamano questa slot “Slot della Gallina dalle Uova d’Oro”.

Perché Fowl Play Gold è così popolare in Italia?

Sebbene oggi i casinò online ADM abbiano aumentato esponenzialmente la quantità di slot a cui poter giocare, alcune slot derivano il proprio successo dal fatto di essere (o essere state) molto presenti in versione fisica. La Fowl Play Gold è tra queste.

Fino a qualche anno fa era davvero difficile non trovare questo titolo in ricevitorie, bar, tabaccai autorizzati all’offerta di slot. Quando qualche anno fa è arrivata la sua versione online, i numeri da subito hanno confermato che tanti affezionati hanno apprezzato la possibilità di poter giocare da casa. Lo stesso percorso lo hanno seguito altre slot come Haunted House (La Casa Stregata) e Sphinx.

Un successo che viene da lontano. Forse da Esopo?

Nell’immaginario collettivo, la gallina dalle uova d’oro significa una fonte di alta rendita con un colpo di fortuna. Questa idea veniva ripresa da un’antica favola attribuita a Esopo, dell’Antica Grecia.

Tutti noi sogniamo di avere una gallina delle uova d’oro e i creatori della slot Fowl Play Gold hanno saputo cogliere questo desiderio e trasformarlo in un gioco. Sarà questo il motivo alla base del successo della slot machine gallina?

La risposta certa non c’è, ma sarebbe interessante chiederlo ai tanti giocatori che ogni giorno tornano a giocare alla Fowl Play Gold.