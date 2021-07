Sganga: “Nessuna ambiguità nel M5s sui vaccini”

La candidata sindaca del Movimento 5 Stelle Valentina Sganga precisa che non c’è nessuna posizione ambigua riguardo i vaccini da parte dei pentastellati, dopo che questa mattina è emersa la notizia di nuovi guai giudiziari per la consigliera Monica Amore che avrebbe sostenuto posizioni No Vax.

“Nelle nostre liste nessuna ambiguità sui vaccini. Chi la pensa diversamente non potrà rappresentare il M5s” afferma Sganga aggiungendo che “Ho contattato Amore per chiarimenti e lei non ha confermato quanto riportato a mezzo stampa – spiega Sganga in una nota – motivo per cui ritengo di non esprimermi sulla questione se non augurandomi un chiarimento tra i soggetti coinvolti e risoluzione rispetto a quanto realmente accaduto.

“Ciò detto – aggiunge la candidata sindaca – c’è una posizione politica che voglio rimarcare in modo chiaro: davanti alle posizioni della scienza, davanti allo sforzo di migliaia di medici, ricercatori, operatori sanitari, davanti alla sofferenza di milioni di famiglie, davanti a una crisi economica e sociale senza precedenti, nessuno può permettersi ambiguità circa l’importanza dei vaccini e dell’urgenza di individuare metodi di contenimento del contagio. Questa sarà la posizione che sosterranno tutti i candidati nelle nostre liste alle prossime elezioni, senza eccezioni”, conclude Sganga.