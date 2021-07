Avrebbe fatto ripetute telefonate per sostenere le teorie No Vax e invitare una paziente malata di Covid a non andare in ospedale per le cure del caso. E ora sono nuovi guai giudiziari per la consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Monica Amore, già finita al centro delle polemiche lo scorso autunno per aver pubblicato un post antisemita su Facebook.

Secondo quanto spiegato dall’avvocato Gianluca Visca che assiste i querelante Monica Amore avrebbe molestato con ripetute telefonate dal contenuto No Vax il figlio di una donna sessantenne ammalata di Covid. I due si sarebbero conosciuti in vacanza in Liguria e quando la donna si è ammalata ed è stata ricoverata dall’Amedeo di Savoia Amore avrebbe insistito perchè venisse portata “via dall’ospedale perché i pazienti vengono usati come cavie”.

Comportamenti e telefonate ripetute, in modo “molesto e inopportuno” spiegano i legali della famiglia che ricordano come la consigliera Amore avrebbe sostenuto che le “terapie contro il Covid sono dannose” e che dietro ai ricoveri “c’erano interessi economici” invitando il figlio a portare via la madre dall’ospedale. L’uomo, esasperato dalle continue telefonate allarmistiche di Monica Amore, hanno chiesto aiuto al legale.

Intanto la consigliera Monica Amore fa sapere di non aver ricevuto nessuna diffida e si dice stupita. Lei è una mia cara amica, come fosse una seconda madre, con cui mi sento tutti i giorni, anche dall’ospedale attraverso messaggi”, dice raggiunta telefonicamente dall’ANSA. “Quando ho appreso la notizia sono rimasta sorpresa – aggiunge Amore – anche con il figlio ci siamo sentiti e non ho mai avuto problemi. Anzi. Ho un buon rapporto”.