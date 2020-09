Sarri motiva la sua Juve: “Tiriamo fuori il meglio”

Si sente il clima della vigilia nelle parole di Maurizio Sarri. L’allenatore juventino si prepara per la finale di Coppa Italia di domani sera contro il Napoli. “Abbiamo giocato 7 mesi, poi 3 mesi di lockdown, per arrivare a disputare queste partite. Quindi è il momento di tirare fuori tutto quello che abbiamo. Giochiamo tutta la stagione per arrivare in questa fase in corsa per tutto. Ci siamo, quindi è già un merito. Pero dobbiamo trovare qualcosa in più per vincere più trofei che possiamo”.

Il ct bianconero è consapevole anche della difficoltà dopo mesi di stop di ritornare subito in forma e iniziare subito con una finale: “Dal punto di vista dell’intensità non è che può cambiare molto in cinque giorni. È una partita particolare, difficilissima ed è complicata anche l’interpretazione dal punto di vista fisico. Ma fa parte dell’anormalità della gare in questo periodo” conclude Sarri.