Coppa Italia, forfait di Higuain per la finale

Non sarà nella rosa della Juventus Gonzalo Higuain per la partita di domani con il Napoli, per la finale di Coppa Italia.

L’allenatore bianconero Maurizio Sarri chiosa: “Penso di no, fino a ieri ha fatto lavoro completamente differenziato. Aspettiamo i verdetti per oggi ma non penso ci siano novità”.

E anche per Ramsey le possibilità di scendere in campo sono poche: “Abbiamo avuto il rientro di Ramsey per 20 minuti coi compagni, ma ieri era il primo giorno. Vediamo se c’è disponibilità per un piccolo spezzone di partita, dipenderà dalla discussione di stasera col ragazzo e con i medici” spiega Sarri.