Ripetitori del segnale cellulare per l’auto

La copertura di rete è ben sviluppata nelle grandi città e nei centri abitati italiani. Tuttavia, spesso nelle aree rurali o nelle strade meno frequentate, nelle zone di montagna, sulle isole la mancanza di infrastrutture di rete può rendere difficile l’accesso a Internet. Durante i lunghi viaggi in auto su strade sconosciute non avere accesso a una connessione Internet affidabile può essere molto frustrante e scomodo, soprattutto se bisogna fare o ricevere chiamate importanti o usare internet. Come soluzione a questo problema ci si può usare un amplificatore di segnale per auto . È un dispositivo che aiuta ad aumentare e stabilizzare il segnale all’interno della vostra macchina. Il ripetitore cattura il segnale debole dall’esterno, lo amplifica e lo ritrasmette all’interno.

Funzionamento degli amplificatori

I ripetitori del segnale cellulare sono composti da tre elementi fondamentali. L’antenna esterna che cattura il segnale dalla torre cellulare più vicina, poi il segnale viene trasmesso all’amplificatore che lo aumenta e migliora e alla fine va mandato all’antenna interna. L’ultima invia il segnale potenziato dentro la macchina, garantendo la qualità del segnale e la possibilità di non perdere le chiamate importanti.

Ci sono tanti vantaggi nell’uso dei ripetitori segnale cellulare in macchina:

Consentono di usare il navigatore GPS online ed avere l’accesso alle mappe aggiornate. Inoltre, è possibile usufruire della visualizzazione del traffico in tempo reale, in modo di evitare le lunghe code sulle strade, la ricerca dei luoghi di interesse e la pianificazione di itinerari ottimali. Tutto questo facilità notevolmente il vostro viaggio nei luoghi sconosciuti.

Consentono di ricevere o effettuare le chiamate vocali oppure via Whatsapp senza interruzioni anche nelle zone dove il segnale risulta molto debole.

Il segnale cellulare migliore permette ai passeggeri di navigare in Internet, guardare i film e altri contenuti visivi.

L’ amplificatore di segnale per auto di dimensioni abbastanza compatte e possono essere installate senza problemi dentro la macchina, per esempio possono essere collocati sotto il sedile. Sono inoltre dotati di adattatore 12V di alimentazione e possono essere comodamente collegate nella presa accendisigari.

Amplificazione del segnale nell’auto

Per garantire una comunicazione affidabile in movimento sono stati progettati ripetitori segnale cellulare per la macchina. Essi potenziano il segnale della rete mobile durante i vostri viaggi nelle strade secondarie, nelle aree rurali, in montagna o in tunnel.

Ci sono diversi tipi di amplificatori di segnale cellulare per ogni vostra esigenza e il budget. Prima di scegliere il dispositivo bisogna considerare alcuni aspetti come la frequenza e potenza del segnale. Se volete migliorare solo la qualità delle chiamate vocali, va migliorato solo il segnale GSM, oppure il segnale 3G, 4G o 5G per la connessione dati, oppure tutti. Ci sono gli amplificatori mono-banda, dual-banda e multibanda che supporta più bande di frequenza e il booster che sceglierete deve supportare le bande di frequenza usate dal vostro operatore di telefonia mobile. Da prendere in considerazione è anche la dimensione della superficie da coprire con il segnale e il numero di utenti che lo useranno. Il booster deve resistere alle vibrazioni e alle variazioni di temperatura e deve essere adatto al tipo di veicolo in cui lo installerete: auto, pullman, camper, camion e altri.