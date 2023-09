Fiamme nel centro di Torino, appartamento Atc a fuoco in via Bellezia

Un incendio, sull’origine del quale stanno indagando le forze dell’ordine, si è sviluppato questa mattina in uno stabile di proprietà della Città di Torino e gestito dall’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, in via Bellezia a Torino. La palazzina è composta da sei alloggi, le fiamme sono divampate al secondo piano. L’alloggio in cui è scaturito l’incendio, insieme a quello del piano di sotto, sono stati dichiarati inagibili. La famiglia residente al primo piano verrà alloggiata in una struttura temporanea per il tempo necessario per eseguire gli interventi di ripristino.



”L’alloggio era occupato abusivamente – ha chiarito Emilio Bolla, presidente dell’Atc del Piemonte Centrale – e abbiamo chiesto più volte alle autorità competenti lo sgombero dell’appartamento, per far sì che potesse essere assegnato a coloro che ne hanno legittimamente titolo”. Gli occupanti abusivi, al momento del rogo, hanno lasciato lo stabile. L’appartamento occupato abusivamente è stato recuperato da Atc che ha provveduto a far installare una porta blindata; al termine dei lavori di ristrutturazione l’Agenzia riconsegnerà l’appartamento alla Città di Torino che potrà renderlo disponibile per nuove assegnazioni. ”Il rispetto della legalità – sottolinea Emilio Bolla – è condizione essenziale non solo per garantire equità e giustizia nella gestione trasparente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ma anche per evitare situazioni di degrado che possono generare rischi per l’incolumità dei cittadini”