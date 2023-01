Rigenerazione del fegato tra i buoni propositi dell’anno nuovo

L’anno nuovo coincide con tanti buoni propositi che ognuno di noi si trova a fare sulle proprie scelte personali o lavorative e sul proprio stile di vita. Una delle frasi che ci troviamo più frequentemente a dire nei primi giorni di gennaio è “da oggi mi metto a dieta”: un appuntamento in tanti casi inderogabile per smaltire quanto mangiato nei giorni di festa e purificare il proprio organismo.

Infatti l’attenzione al proprio fisico non è solo una questione di estetica ma anche di salute. In questo senso una delle cose a cui fare più attenzione è la rigenerazione del fegato, l’organo indispensabile per il buon funzionamento del nostro organismo. La rigenerazione del fegato è un processo attraverso il quale portiamo l’organo a uno stato ottimale, ripulendolo dal grasso e dalle scorie accumulate nel corso del suo lavoro quotidiano.

Perché rigenerare il fegato è così importante?

Proviamo a capire insieme perché la rigenerazione del fegato è così importante. Essenzialmente si tratta di un organo che svolge ben 500 processi all’interno del nostro corpo: è fondamentale per digerire il cibo e assorbire i nutrienti, espellere le sostanze nocive per il corpo e depurare il sangue. In altre parole il fegato assorbe tutto ciò che c’è di dannoso e contribuisce a eliminarlo, favorendo nel contempo l’assimilazione delle sostanze nutritive e delle vitamine.

Insomma, il fegato è ciò che ci permette di stare in buona salute e di eliminare tutto ciò che di pericoloso passa attraverso il nostro corpo: cibi grassi, alcol e medicine. Tuttavia proprio questo ruolo rischia di essere ostacolato se il nostro fegato non è in perfetta forma, come per esempio dal grasso che si accumula ostacolando la sua funzione purificatrice. Da qui la necessità di prendersi cura del fegato per prendersi cura di noi stessi.

Come rigenerare il fegato?

Il primo segreto per la rigenerazione del fegato è cambiare stile di vita, in linea con i buoni propositi dell’anno nuovo. Sicuramente, infatti, stress e alimentazione disordinata influiscono sullo stato di salute generale e in particolare di questo organo. Per questo bisognerebbe prediligere cibo di qualità, eliminare le bevande zuccherate, gassate e gli alcolici, limitare i farmaci a quelli strettamente necessari e cercare di stare lontani da fonti di inquinamento.

A questi rimedi “quotidiani” si aggiungono poi integratori naturali che possono contribuire al benessere dell’organismo.

Quali sono i tempi di rigenerazione del fegato?

La rigenerazione del fegato è un processo che non può avvenire in un istante, ma richiede costanza nel tempo. È consigliabile iniziare a seguire buone abitudini di vita e rimanere fermi sui propri intenti: mangiare cibi sani, bere molta acqua, evitare ciò che può affaticare il fegato. È ovvio che ogni organismo reagirà a modo proprio e che la durata della terapia varierà a seconda dello stato in cui si trova il proprio fegato. Sicuramente c’è bisogno di costanza e non bisogna gettare la spugna dopo qualche settimana.

In altre parole, la rigenerazione del fegato deve essere uno dei propositi di inizio anno che si è intenzionati a portare avanti.