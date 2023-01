Cerchi un’ottima rete fissa? Vodafone ha la soluzione (e un regalo) per te

Unire l’utile al dilettevole: una rete fissa internet performante a prezzi stracciati, e un buono da 100 euro da spendere in diversi punti vendita della GDO. È questo che offre Vodafone a coloro che decideranno di attivare con l’operatore un’offerta dedicata a internet in casa. Ed è proprio questo il momento giusto per farlo perché la promozione è a tempo limitato e mette a disposizione una serie di servizi di cui ormai non si può più fare a meno.

L’offerta di Vodafone per le rete fissa

L’operatore telefonico ha deciso di premiare i suoi nuovi clienti su rete fissa offrendo un buono spesa del valore di 100 euro. Un coupon che verrà assegnato a tutti coloro che attiveranno un’offerta di rete fissa, su qualsiasi tecnologia, dal 18 al 20 gennaio.

Tale operazione si chiama “Buono spesa con offerte Vodafone” ed è estendibili a tutti i piani tariffari Vodafone di rete fissa, acquistabili online.

Le offerte di rete fissa dell’operatore, tutte comprensive di internet senza limiti, con una velocità variabile a seconda del tipo di tecnologia di connettività a cui si ha accesso e che arriva fino a 2,5 Gbps, più il modem con software Wi-Fi Optimizer che assicura di garantire le migliori condizioni di connessione a tutti i dispositivi presenti in casa, hanno un costo mensile che parte da soli 22,90 euro.

Ma le buone notizie non sono finite qui: Vodafone è accessibile tanto da chi è raggiunto dalla fibra ottica, quanto da chi può navigare solo grazie a connessioni in rame o a connessioni miste rame-radio.

Ciò vuol dire che l’offerta è indirizzata ai futuri clienti Vodafone su rete fissa che attiveranno un piano su tecnologia ADSL, un’offerta in fibra FTTH o FTTC, oppure un’offerta FWA. In poche parole: nessuno è escluso.

Ma non solo. Il regalo di 100 euro, infatti, sarà assegnato sia a chi non è mai stato cliente Vodafone, sia a chi ha già una tariffa mobile con Vodafone e desidera attivare anche la rete fissa in casa propria.

Come ottenere il buono spesa da 100 euro

Per procedere con l’attivazione della propria offerta preferita, e quindi ottenere il buono, ci sono due modi possibili:

fissare un appuntamento telefonico con un consulente Vodafone dal sito;

procedere all’acquisto direttamente online quando previsto e a seguito della verifica della copertura.

Una volta completata l’attivazione, vi vedrete recapitare sulla vostra casella di posta elettronica un’email contenente le istruzioni per richiedere il codice da usare per riscattare il buono spesa.

Nelle testo del messaggio sarà indicato il sito internet sul quale registrarsi per ottenere il coupon e il codice da usare per ricevere il regalo. Il codice, però, va richiesto entro il 31 marzo e a quel punto avrete un mese di tempo per riscattarlo e per richiedere il buono spesa.

I nuovi clienti Vodafone, inoltre, potranno scegliere di ricevere un unico buono di 100 euro oppure di frazionare l’importo in più buoni acquisto da poter usare anche in diverse catene della grande distribuzione organizzata.