Oltre 50mila euro per l’evento alle Ogr di Lo Russo, Russi (M5s): “Autopromozione a spese dei cittadini”

Un affidamento da oltre 48mila euro per le attività di comunicazione, altri 8mila euro per la realizzazione di materiale video e 1200 euro per organizzazione e accoglienza. Andrea Russi mette uno dietro l’altro gli atti di determina dirigenziale con cui Lo Russo ha affidato al suo Gabinetto la realizzazione dell’evento con cui lo scorso novembre ha illustrato il primo anno del suo mandato da sindaco alle Ogr di Torino. Totale: oltre 52mila euro di epsa.

“L’evento di autocelebrazione di Lo Russo e della sua giunta, organizzato, da loro stessi, durante le Atp Finals per dire cosa hanno fatto nel primo anno di governo e cosa pensano di fare nei prossimi, è costato la bellezza di 52.216 euro, a spese dei contribuenti torinesi. Gli stessi contribuenti che si sono visti innalzare Tari e Irpef”, dichiara il capogruppo M5s in Comune, Andrea Russi, dopo un accesso agli atti relativo alle determine per l’affidamento dei vari servizi, con relativi impegni di spesa, per l’appuntamento ‘Torino: sviluppo – coesione – sostenibilità – cura’ del 15 novembre.

“Mi chiedo se in un periodo come questo, dove le tasse sono al massimo, i servizi spesso carenti e le bollette alle stelle – dice Russi -, abbia senso spendere, per me sprecare, soldi pubblici in questo modo. Dopo le poltrone del sindaco, il bagno del Gabinetto del sindaco, ora abbiamo anche gli eventi organizzati dal Gabinetto del sindaco per l’autopromozione del sindaco e della giunta. Mi chiedo – conclude -, non potevano metterle di tasca propria quelle risorse, anche considerato l’aumento di stipendio di cui hanno potuto beneficiare?”