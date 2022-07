Reddit ora venderà gli NFT “Avatar collezionabili”, ma non li chiamerà NFT

Ma perché Reddit non li chiamerà “NFT”?

Vi è mai capitato di impostare un avatar per il vostro profilo Reddit e di pensare “Vorrei poter pagare per questo?”.

Reddit permetterà presto ai suoi utenti di fare proprio questo, con il lancio del nuovo mercato degli “Avatar da collezione”. In un annuncio di giovedì, il social network ha rivelato la sua nuova funzione “basata sulla blockchain” che offre ai Redditors la possibilità di creare, vendere e acquistare avatar “in edizione limitata” con diverse versioni della mascotte del sito, Snoo.

Sono proprio degli NFT!

Se questi avatar vi sembrano molto simili alle NFT, è perché è esattamente quello che sono. Tuttavia, Reddit stranamente non menziona il termine “ token non fungibili ” o “NFT” da nessuna parte nel suo annuncio.

Secondo Reddit, gli avatar saranno “memorizzati” sulla blockchain Polygon, compatibile con Ethereum, che ha scelto per le “transazioni a basso costo e gli impegni di sostenibilità” della rete. In pratica, Reddit conia NFT sulla blockchain.

Come molti progetti NFT spesso pubblicizzati, ci saranno vantaggi anche per i Redditors che possiedono questi avatar da collezione. L’azienda afferma che i possessori di avatar da collezione avranno la possibilità di “mescolare e abbinare l’attrezzatura dell’avatar con altre attrezzature e accessori dell’avatar di Reddit” se un utente imposta il proprio avatar da collezione come avatar su Reddit. Inoltre, l’immagine del profilo di un utente avrà un “effetto di bagliore” nella sezione dei commenti ai post per distinguerlo dagli altri.

C'è anche una whitelist, che molti progetti NFT offrono ai clienti VIP in modo che possano mettere le mani sulla loro scelta di NFT prima che si esauriscano. Reddit afferma che gli avatar collezionabili saranno offerti per la prima volta ai membri del subreddit r/CollectibleAvatars, riservato agli invitati.

Gli avatar collezionabili saranno conservati nel “portafoglio alimentato da blockchain” di Reddit, chiamato Vault. E, secondo Reddit, gli artisti saranno pagati per ogni pezzo venduto su Reddit e guadagneranno royalties dalle vendite aftermarket su marketplace di terze parti. Ancora una volta, tutte cose che sono unanimi con gli NFT tradizionali.

Ci sono alcune piccole differenze

Nessuna di queste cambia il fatto che questi avatar da collezione siano NFT. Gli utenti non hanno bisogno di usare criptovalute per acquistare un avatar da collezione. Secondo TechCrunch, i prezzi indicati per gli avatar sono attualmente 9,99, 24,99, 49,99, 74,99 e 99,99 dollari. Inoltre, anche se i possessori avranno una licenza per utilizzare il loro avatar al di fuori di Reddit, questa licenza non sembra essere così ampia come quella di altri progetti NFT, che permettono ai possessori di utilizzare l’IP dell’arte su merchandising, in spettacoli televisivi e altro ancora.

Tuttavia, è bizzarro che Reddit abbia fatto di tutto per non descrivere questi avatar come NFT. L’azienda non è nuova a questo settore. In passato ha venduto NFT con diverse rappresentazioni artistiche di Snoo nell’ambito del suo progetto CryptoSnoos. Reddit permette anche agli utenti di impostare NFT basati su Ethereum come loro avatar, come possono fare gli utenti su Twitter.

Reddit era preoccupato di un possibile contraccolpo anti-NFT da parte della sua comunità? Oppure lo spazio NFT, proprio come il mercato generale delle criptovalute, è in una fase così negativa che Reddit non ha voluto associarsi direttamente ad esso? Sto forse guardando troppo in là? Tutto questo può essere vero!

Ma, in fin dei conti, gli avatar collezionabili di Reddit sono NFT, che Reddit usi o meno questo termine.