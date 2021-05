Quattro esperti ci hanno raccontato le loro previsioni a lungo termine per Bitcoin e le informazioni più cruciali che i novizi di criptovaluta devono sapere.

Bitcoin sta rapidamente guadagnando popolarità poiché molti guardano alla criptovaluta come un valido mezzo di scambio o deposito.

Ma l’unità digitale della valuta ha i suoi svantaggi. La sua volatilità è ampiamente riconosciuta da molti, il che ha portato gli investitori, incluso Warren Buffet, a criticare le criptovalute come “rischiose” e “senza valore”. E ora, con il recente lancio della valuta digitale cinese, le discussioni sulla vulnerabilità del bitcoin stanno guadagnando slancio.

Insider ha parlato con quattro esperti del settore delle criptovalute sulle loro previsioni future.

Brock Pierce, L’ex Star Di ‘Mighty Ducks’ è Diventato Un Cripto Titano

Quando gli è stato chiesto dove vede Bitcoin tra 10 anni, Pierce è sembrato ottimista.

Ha detto: “Dopo aver visto la crescita di Btc negli ultimi 6 mesi, sono molto ottimista sulla crescita futura di questa tecnologia. Solo le scelte monetarie sbagliate del nostro governo (sovrastampa, spesa eccessiva, ecc …) lavora a favore di Bitcoin – e da quello che abbiamo visto nell’ultimo anno, non c’è segno di rallentamento “.

Per Pierce, il panorama delle criptovalute è cambiato drasticamente sin dal suo inizio. Ma secondo lui, una delle maggiori attrattive della criptovaluta è il fatto che “ogni transazione che si sia mai verificata viene inserita in un registro pubblico aperto, rendendo quasi impossibili le applicazioni fraudolente”. Questo è il motivo per cui ha aggiunto: “se non hai fatto ricerche su Bitcoin o tecnologia Blockchain, ti esorto a farlo!”

James Ledbetter, Editore ed Editore Della Newsletter Fintech, FIN

Mentre i timori incombono sull’effetto dello Yuan digitale appena lanciato dalla Cina su Bitcoin, Ledbetter ha dichiarato: “In generale, lo sviluppo delle valute digitali della banca centrale (CBDC) può essere visto come un’invasione del territorio di Bitcoin. Se lo Yuan digitale ottiene un’ampia accettazione, potrebbe scoraggiare alcune persone in Cina e altrove dall’investire in Bitcoin “.

Con una nuova ondata di giovani che investono nella criptovaluta, ha aggiunto: “Mi spaventa se le persone entrano nel mercato dei Bitcoin perché consapevolmente o inconsciamente pensano che non andrà mai giù”.

Questo è uno dei motivi per cui le persone “non dovrebbero mai investire più in un dato bene di quanto ci si possa permettere di perdere”, ha aggiunto Ledbetter. Per esempio, si potrebbe iniziare ad investire su una piattaforma come Bitqt.

Joey Krug, Co-chief Investment Officer di Pantera Capital

Il motivo per cui i giovani investono in Bitcoin è dovuto al fatto che, in generale, i giovani tendono a tenere le risorse più lontane sulla curva di rischio rispetto ad altri gruppi, afferma Krug.

I giovani vedono il governo stampare trilioni di stimoli fiscali, minacciando di svalutare rapidamente il dollaro USA, ha spiegato Krug. Nel frattempo, hanno la sensazione sempre più forte che le opportunità di progresso socioeconomico stiano diventando sempre meno e più difficili da trovare. “Il risultato è che molti più giovani oggi possiedono più Bitcoin di quanto possiedono oro. Questa tendenza non si invertirà”, ha aggiunto.

Krug ha definito tre aree chiave a cui i principianti devono prestare attenzione: Ha detto: “In primo luogo, ricorda che il Bitcoin potrebbe scendere del 70% o più. Secondo, sappi che potrebbe aumentare di molti multipli di quello. Terzo – e alla luce di # 1 e # 2: individua una dimensione di investimento che ti permetta di detenere Bitcoin senza farti impazzire o perdere il sonno per ogni oscillazione di prezzo a breve termine.

Ha aggiunto che “se acquisti troppo rispetto alle altre tue risorse, inevitabilmente andrai nel panico e venderai quando diminuirà. Investire in Bitcoin è un gioco lungo e non è per i deboli di cuore”.

Lucy Gazmararian, Fondatrice e Managing Partner di Token Bay Capital

“Oggi il Bitcoin viene sempre più visto come ‘oro digitale’ a causa del suo valore di scarsità poiché ci saranno solo 21 milioni di bitcoin esistenti”, secondo Gazmararian.

In termini di come pensa che il Bitcoin se la caverà tra cinque-dieci anni, è concepibile che possa diventare la risorsa di riserva del mondo, ha detto. “Ci sono i primi segni che ciò accada oggi con le società di tutto il mondo che iniziano ad aggiungere Bitcoin ai loro bilanci”.

Ha aggiunto che il denaro è destinato a diventare “uno strumento di pagamento molto più complesso di quanto non sia mai stato prima”, con l’avvento delle valute digitali.

Questo perché, a suo avviso, il futuro sembra che le valute digitali della banca centrale, le criptovalute e altre rappresentazioni digitali di valore interagiranno perfettamente all’interno della nostra economia digitale.

Alla domanda sulle informazioni essenziali che i potenziali investitori dovrebbero conoscere, Gazmararian ha evidenziato due punti chiave. “Sviluppa la tua visione di questa nuova tecnologia e chiarisci perché la stai tenendo”, ha spiegato.

Crede inoltre che “ci siano rischi operativi distinti associati al possesso di Bitcoin” poiché è una valuta puramente virtuale e può essere rubata dal tuo portafoglio digitale se la tua chiave privata finisce nelle mani di un attore malvagio “.

Conclusione

Bitcoin e’ ancora promettente per il futuro, nonostante ci siano dei rischi. Capire e studiare bene il mercato prima di investire può aiutare i novizi.