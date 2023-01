Quali sono le migliori tende veneziane?

Le tende veneziane sono uno dei tipi più popolari di rivestimento per finestre. La popolarità delle veneziane è facilmente comprensibile grazie al loro prezzo accessibile, allo stile pratico e alla loro accessibilità in tutto il mondo moderno.

Un’altra ragione della loro popolarità è la possibilità che offrono all’utente di mantenere la privacy pur lasciando passare la luce, cosa che manca alla maggior parte delle tende.

Tra tutte le opzioni di copertura delle finestre, le tende veneziane meritano di essere prese in considerazione. Ma esistono molti stili e tipi diversi di queste tende orizzontali.

Siamo qui per aiutarti a dare un senso a tutte queste opzioni, in modo che tu possa capire meglio quali sono le tende veneziane più adatte alla tua casa, al tuo stile e al tuo budget.

Le diverse tipologie di tende veneziane

Nella tua casa puoi scegliere tra le diverse tipologie di tende. A seconda che siano tende veneziane per interni o da esterno a volte il tutto è legato al gusto soggettivo e ad esigenze di spazio.

Ecco alcuni modelli di tende alla veneziana:

Tende alla veneziana nel design della tua casa : Le veneziane sono le preferite dai designer d’interni perché si adattano a diversi stili di design. Un trucco per creare una stanza più funzionale è quello di stratificare i tessuti delle finestre. Questo conferisce alla stanza un aspetto più sofisticato e permette ai proprietari di regolare al meglio la quantità di luce e la privacy nella stanza.

: Le veneziane sono le preferite dai designer d’interni perché si adattano a diversi stili di design. Un trucco per creare una stanza più funzionale è quello di stratificare i tessuti delle finestre. Questo conferisce alla stanza un aspetto più sofisticato e permette ai proprietari di regolare al meglio la quantità di luce e la privacy nella stanza. Tende veneziane minimali : Molti design optano per tende a lamelle sottili e minimali che scompaiono quando vengono aperte. In questo modo si mantiene il collegamento integrale della stanza con l’esterno senza sacrificare la privacy.

: Molti design optano per tende a lamelle sottili e minimali che scompaiono quando vengono aperte. In questo modo si mantiene il collegamento integrale della stanza con l’esterno senza sacrificare la privacy. Tende veneziane con punto focale : Le tende veneziane con punto focale sono un ottimo modo per dare più colore alla stanza. Questa soluzione funziona al meglio con una parete di colore neutro e con accenti che si fondono con la tenda.

: Le con punto focale sono un ottimo modo per dare più colore alla stanza. Questa soluzione funziona al meglio con una parete di colore neutro e con accenti che si fondono con la tenda. Tende alla veneziana per decorazione : Usa tende veneziane in legno o in tonalità legno per dare alle stanze neutre un po’ di calore. Il segreto è utilizzare un legno di tonalità media con venature leggermente strutturate.

: Usa tende o in tonalità legno per dare alle stanze neutre un po’ di calore. Il segreto è utilizzare un legno di tonalità media con venature leggermente strutturate. Tende veneziane da esterno: La tenda veneziane da esterno può essere abbassata e sollevata, mentre le lamelle possono essere inclinate per offrire condizioni visive ottimali. Come applicazione esterna è robusta e discreta ma rappresenta uno dei metodi più efficaci di schermatura solare.

Scegli il materiale più adatto

Quando scegli una tenda veneziana, valuta il materiale che meglio si adatta al tuo spazio. Questo stile è solitamente disponibile in legno, plastica, metallo ed in alluminio.

Ecco diversi materiali di tende alla veneziana:

Le tende veneziane moderne solitamente sono in alluminio o metallo e sono le più pratiche, le migliori per la cucina o il bagno perché sono resistenti agli schizzi, non si deformano con l’umidità e si possono pulire.

solitamente sono in alluminio o metallo e sono le più pratiche, le migliori per la cucina o il bagno perché sono resistenti agli schizzi, non si deformano con l’umidità e si possono pulire. Le tende veneziane in legno conferiscono alle finestre un aspetto più morbido e organico rispetto alle tende in alluminio. Sono perfette per le camere da letto, i soggiorni e gli uffici, ma se scegli il legno vero non è la scelta migliore per le cucine o i bagni, dove l’umidità potrebbe danneggiarle.

Personalizza le tue tende alla veneziana

Acquista le doghe con le giuste dimensioni

In linea di massima, più grande è la finestra, più grandi sono le lamelle: centinaia di lamelle minuscole sembreranno affollate su una finestra enorme, mentre le lamelle più grandi potrebbero sovrastare una finestra piccola. Detto questo, dipende anche dal look che vuoi ottenere. Le lamelle piccole tendono ad avere un aspetto migliore in uno spazio moderno, mentre quelle più larghe danno un’atmosfera più tradizionale.

Corde o Nastri?

La scelta tra corde o nastri dipende dalle preferenze personali. Tuttavia, un vantaggio delle versioni con nastri è che coprono i fori creati dai cordoncini, lasciando passare meno luce e rendendole ideali per una camera da letto. La nastratura consente inoltre di aggiungere un colore contrastante alle tende neutre, aiutandoti a legarle alla combinazione di colori del resto della stanza.

Tende Veneziane su misura o su scaffale?

Le tende veneziane su misura possono essere realizzate per adattarsi a quasi tutte le finestre, ma anche se scegli una tenda non standard, potresti non essere in grado di regolarne da solo la larghezza e la lunghezza.