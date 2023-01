Come si può aumentare la libido di una donna?

Lovegra è adatto a me? Secondo una ricerca farmaceutica, circa il 40% delle donne ha talvolta una scarsa libido. Non si tratta di una condizione fisica. Molti fattori esterni possono far venire voglia di fare sesso di tanto in tanto. Non è un fenomeno insolito ed è più comune nelle donne che negli uomini. Continuate a leggere per scoprire quale farmaco per aumentare la libido è il migliore per voi o come voi, in quanto donne, potete gestirvi con le pillole!

Possibili cause di calo della libido dopo la gravidanza o durante la menopausa

Le possibili cause di calo della libido nelle donne possono essere suddivise in 3 categorie:

Ormonali

Psicologiche

Fisiche

Le donne subiscono importanti cambiamenti ormonali ogni mese durante le mestruazioni. Anche dopo la gravidanza e durante la menopausa, tutto il corpo cambia. Gli estrogeni (che aumentare la libido ) e il progesterone (che la diminuisce) svolgono un ruolo importante. È per questo che le donne avvertono un maggiore desiderio riproduttivo nel periodo dell’ovulazione, quando hanno un picco di estrogeni.

Lo stress, le emozioni e le relazioni sono esempi di cause psicologiche che possono far sentire una donna meno eccitata. Sentimenti come l’ansia e la tristezza sono tutt’altro che stimolanti per la libido. Anche dal punto di vista fisico il desiderio sessuale può essere influenzato. Ricordate che anche l’assunzione di farmaci per patologie come la depressione, il diabete o l’ADHD, il consumo di cibi poco sani, il fumo eccessivo e il consumo di alcolici possono essere dannosi a lungo termine.

Fuori dagli schemi: Come può la donna aumentare la propria libido con o senza pillole?

Vi ritenete attraenti? È importante avere un’immagine sessuale positiva di sé. Comunicatelo al mondo esterno. Ci sono anche molte cose che potete fare per sentirvi meglio e sviluppare un maggiore desiderio sessuale. Scoprite cosa vi eccita e divertitevi di nuovo con il vostro partner in camera da letto! Provate:

Una giornata alle terme con bagni caldi e massaggi,

Esercizi di Kegel per allenare i muscoli del pavimento pelvico per una sensazione più intensa durante l’atto,

Video porno e discorsi sconci,

Condividere letteratura erotica o fantasie arrapanti,

Parlare con uno psicologo,

Alimentazione sana, integratori ed eventualmente farmaci.

Vedete tutto questo come uno spettacolo lontano dal vostro letto? Allora parlate con il vostro partner dei vostri sentimenti e vedete se riuscite a risolverli insieme. Se niente di tutto questo vi aiuta, ci sono altre cose che potete fare per combattere il calo della libido.

I migliori stimolatori naturali della libido per le donne

Siete ciò che mangiate. Può sembrare sorprendente, ma il cibo sano aumenta anche l’appetito, che a sua volta stimola l’afflusso di sangue ai genitali. Frutta e verdura riducono inoltre il rischio di anemia e danno più energia. Le proteine vegetali mantengono alta la libido. I cereali integrali contengono zinco, che viene convertito in testosterone. Mangiate più semi, noci, legumi e prodotti di soia e meno carne rossa. Mangiate piccante, ma meno salato: il peperoncino rosso aumenta la circolazione, il sale abbassa la pressione sanguigna (e quindi la tensione a letto).

Non sentite ancora la differenza? Provate un integratore per aumentare la libido, come l’arginina (un aminoacido che aumenta la circolazione), il ginseng o il gingko biloba. Alcune donne possono ottenere solo un effetto placebo, ma anche questo può essere soddisfacente.

Lovegra per le donne: è saggio aumentare la libido con le pillole per la potenza?

La domanda chiave di questo articolo: come donna, è saggio aumentare la libido con i farmaci? Questo vale per gli uomini, vero?

No, affatto! Lovegra è altrettanto valido per le donne quanto il Kamagra per gli uomini. È composto dallo stesso ingrediente, il citrato di Sildenafil. Questo ingrediente è stato originariamente utilizzato per il trattamento dell’ictus. Per la versione femminile del Viagra, gli scienziati hanno perfezionato gli ingredienti per aumentare il flusso sanguigno alla vulva. Questo lo rende perfettamente adatto al corpo femminile. Una versione ben nota sul mercato è il Lovegra, che si può acquistare online senza prescrizione medica.

Attenzione, però: le recensioni dicono che può provocare un leggero mal di testa, proprio come il Kamagra (maschile). Questa pillola del piacere è un cerotto, ma può essere una soluzione temporanea per alcune persone. Vale quindi la pena di prenderla in considerazione e può essere una scelta saggia come soluzione per aumentare la libido.