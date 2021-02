Propone obbligo mascherine chirurgiche sui bus, consigliere bersagliato di insulti dai No Vax

Hanno preso di mira il consigliere di Circoscrizione 4, Simone Ciabattoni, del gruppo Torino in Comune-La Sinistra i no Vax che hanno bersagliato i suoi social di commenti dal contenuto negazionista.

Ciabattoni aveva presentato un’interpellanza in cui si chiedeva di valutare l’obbligo delle mascherine certificate, chirurgiche e Ffp2, sui mezzi pubblici. “Si tratta di gruppi pericolosi, non si possono sottovalutare certi messaggi e l’impatto che possono avere in un periodo così delicato come questo” ha detto il consigliere.

Nei messaggi, rilanciati anche attraverso gruppi Telegram, si parla di “sistema nazi-sanitario” che opera con “minacce, repressione e sanzioni” e si mettono in dubbio l’efficacia dei vaccini, delle misure di prevenzione anti Covid e la stessa pandemia.

“Non saranno certamente queste centinaia di commenti deliranti a fermare il mio impegno verso una maggiore sicurezza sanitaria-pubblica” assicura il consigliere che parla di “un tossico pensiero negazionista che mette a rischio l’incolumità pubblica. Sono persone pericolose, gruppi ‘paramilitari’ con metodi squadristi, e come tali vanno fermate. Questo tipo di messaggi e bugie non possono avere agibilità neanche in un contenitore virtuale”.