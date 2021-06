Primarie e covid, Mazza: “Tutto pronto per voto in sicurezza”

Non solo schede elettorali e matite. Ma anche mascherine e gel igienizzante. Saranno in piena sicurezza le primarie del centrosinistra che si svolgeranno domani, sabato 12 giugno con voto dalle ore 15 e domenica 13 con voto dalle ore 8 alle ore 20.

A rassicurare i votanti sulle condizioni “covid-free” è il responsabile organizzativo del Partito Democratico Saverio Mazza: “È normale che la pandemia abbia portato con sè anche un legittimo timore e una giusta attenzione alle regole igienico sanitarie. Per questo motivo le Primarie del centrosinistra di sabato 12 e domenica 13, saranno “in sicurezza”.

“Nei seggi, sia al chiuso che all’aperto, tra i volontari e gli elettori ci sarà una separazione con dei pannelli in plexiglas, ogni volontario avrà a disposizione delle mascherine chirurgiche per consentirne la sostituzione durante le operazioni di voto, nei seggi al chiuso verrà misurata la temperatura corporea e mantenuta un’adeguata distanza in base alla capienza dei locali; ogni seggio sarà dotato di gel igienizzante; le matite per il voto saranno costantemente igienizzate con appositi prodotti che saranno forniti al seggio”.

Insomma, massimo rispetto delle norme anti Covid e nessuna deroga: “Coloro che si recheranno ai seggi senza mascherina saranno invitati ad indossarla (la propria o quella che verrà eventualmente omaggiata dai volontari ) e invitati ad allontanarsi qualora non vorranno rispettare tale prescrizione”.

“Ogni seggio sarà presidiato da personale, distinguibile con pettorina, responsabile della logistica e della sicurezza presso i seggi” conclude Saverio Mazza.