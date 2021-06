Primarie del centrosinistra, tutto quello che c’è da sapere sul voto del 12 e 13 giugno

Ultimi giorni prima delle primarie del centrosinistra che porteranno alla scelta di chi sarà il candidato sindaco di Torino tra i quattro sfidanti: Stefano Lorusso, Enzo Lavolta, Francesco Tresso e Igor Boni.

Per la due giorni elettorale che partirà sabato 12 alle 15 e si concluderà domenica alle 20 sono stati organizzati 40 seggi in tutto il territorio cittadino e sono oltre 400 i volontari impegnati, mentre sono aumentati i gazebo proprio per evitare code e assembramenti visto l’emergenza sanitaria.

Ci sarà anche un responsabile della logistica e sicurezza per ogni seggio che supervisionerà il distanziamento, predisporrà la cartellonistica anti Covid, farà rispettare le regole igienico sanitarie, consegnerà e ritirerà i kit per la votazione.

“Vogliamo che sia i volontari che i cittadini – sottolinea Saverio Mazza, coordinatore del Tavolo Organizzativo e di Garanzia delle primarie – si sentano in sicurezza. Ogni seggio sarà munito di plexiglas che divideranno i volontari dagli elettori, gel sanificante, prodotti per la sanificazione delle matite e dei tavoli. L’elettore – prosegue – dovrà solo firmare il registro elettori e non compilare nulla, ovviamente tutto nel rispetto delle regole sul trattamento dei dati”.

Al voto possono partecipare i cittadini italiani e stranieri, con regolare permesso di soggiorno se extra Ue, residenti a Torino e che abbiano compiuto 16 anni. Ai votanti sarà chiesto un contributo di una quota di almeno 2 euro.