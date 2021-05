Previsione audace: il Bitcoin toccherà quota 125.000$

Quando il Bitcoin ha debuttato sul mercato il 10 luglio 2010, a 0.0008$, sembrava poco più che una novità per gli appassionati di tecnologia.

Il valore di un Bitcoin era una piccola frazione di centesimo e poche persone avevano idea di cosa fosse questa nuova cosa chiamata criptovaluta. E ancora meno persone hanno apprezzato la tecnologia blockchain sottostante o l’ambiente finanziario decentralizzato che ha creato.

Ma l’idea si è diffusa e ha continuato a diffondersi. Bitcoin ha entusiasmato molte persone perché ha dato loro un modo per fare questa cosa chiamata “denaro” in modo tale da non coinvolgere banchieri centrali, accesso fisico a contanti o metalli preziosi come oro e argento.

Una moneta che non viene creata dal nulla

Denaro normale come dollari ed euro vengono creati dal “nulla”, per così dire. Le banche centrali lo fanno, ed è imprevedibile quando o quanto lo faranno. Ai vecchi tempi, la creazione di moneta era in gran parte legata a un oro standard. Oggi, le banche centrali fanno la maggior parte di questa creazione di denaro sulla base dei tassi di interesse e dell’inflazione, con il dollaro USA che funge da dispositivo monetario indipendente non più legato all’oro ma ancora controllato a livello centrale.

Non c’è niente di centrale con Bitcoin e altre criptovalute. Il sistema è distribuito e trasparente. E non c’è neppure imprevedibilità nella creazione di nuove unità di valore.

Questo è uno dei punti di forza delle criptovalute. Sono riserve di valore intrinsecamente migliori rispetto alle valute in deprezzamento che siamo abituati a utilizzare. Più soldi stampi, meno ne valgono e gli Stati Uniti stampano un sacco di contanti.

Non puoi ignorare questa incredibile crescita

Certo, non puoi ancora entrare nella maggior parte dei negozi e utilizzare la crittografia come denaro contante. Dato che è un deposito di ricchezza, non dovresti comunque.

E nei primissimi inning, la crittografia ha avuto un brutto colpo perché era associata ad attività illegali. E alcune persone, in particolare le persone di Wall Street, lo definivano uno schema piramidale.

A volte, anche io ho espresso preoccupazione per la cripto-mania. All’inizio c’erano pochi o nessun dato con cui lavorare, solo fiducia nell’idea. E il trading sulla fede non è consigliabile, anche se fatto su piattaforme affidabili come Bitcoin Up. Ma ora, nel 2021, sappiamo cos’è Bitcoin: un fantastico deposito di ricchezza simile all’oro ma migliore perché ha ancora molto più spazio per crescere di valore.

Guardo il Bitcoin nel mio conto come un conto di risparmio ad alto rendimento perché è l’opzione migliore per far crescere la mia ricchezza conservandola in sicurezza.

La semplice ragione è che esiste una specifica offerta finita di bitcoin, molto simile a una fornitura finita di oro, a differenza della fornitura infinita di dollari di carta che la Fed stampa a volontà.

Per essere esatti, ci saranno sempre e solo 21 milioni di bitcoin in circolazione. In questo momento, sono rimasti solo circa 3 milioni di bitcoin non estratti. C’è un limite all’offerta.

Al contrario, non vi è alcun limite alla domanda e la domanda aumenta di settimana in settimana, di mese in mese. La maggior parte degli esperti e io siamo d’accordo che questo aumento della domanda continuerà anno dopo anno per decenni.

Quando Bitcoin (BTC) salirà al suo livello successivo di incredibili massimi intorno a $ 125.000 – che credo senza dubbio lo farà – molte persone faranno MOLTI soldi.

Ora, per quanto riguarda la tua prossima grande opportunità crittografica…

Sono stato sicuramente uno dei primi tori sulle criptovalute. Ma non sono il solo. Il mio collega e analista di mercato di prim’ordine ha ottenuto ai suoi follower un giorno di paga del 2,528% nel 2018 durante il primo aumento di BTC. Ha anche prenotato ai suoi follower un guadagno del 1.000% con Ether nello stesso anno.