Playstation 5, nuovo modello: caratteristiche e recensioni

Ecco la Playstation 5 nuovo modello: esteticamente invariata ma più leggera e con alcune caratteristiche differenti. E’ la consolle di nuova generazione più ambita e nel contempo la più introvabile visto che i pochi pezzi di volta in volta disponibile nei negozi finiscono subito. E ora, a circa un anno e mezzo dal lancio del primo modello, ecco una nuova versione della consolle.

In particolare la novità della Playstation5 con nuovo modello riguarda la versione Digital. La principale caratteristica è il peso ridotto: da 3.9 chilogrammi a solo 3,6. Tutto questo perchè la nuova Ps5 presenta una ventola e un corpo dissipante di dimensioni e peso più contenuti. Una scelta fatta per soddisfare le lamentale di molti utenti che erano rimasti stupiti dalle dimensioni elevate e ingombranti di questi componenti.

Ma che comunque porta con sé alcune conseguenze. Chi ha provato la Playstation 5 nuovo modello infatti riferisce che la consolle si surriscalda molto più facilmente rispetto con una temperatura che aumenta di circa 3-5 gradi. Tra i vantaggi la minore rumorosità anche se stando alle recensioni degli utenti sui social questo punto a favore non compenserebbe i disagi del surriscaldamento.

Al momento ad aver messo le mani sulla nuova Ps5 più leggera sono solo utenti provenienti da Stati Uniti e Australia, mentre ancora nessuno sembra averne una in Italia. Resta dunque da attendere per le nuove recensioni che arriveranno anche da qui, non appena qualche nuova consolle sarà disponibile.

Anche se siamo sicuri nonostante le critiche finora ricevute anche questo modello andrà a ruba, visto anche la nuova stagione di importanti uscite di videogiochi che si apre con l’autunno, a partire dal classico di simulazione calcistica Fifa 22 che proprio sulle consolle di next gen dà il meglio di sè da un punto di vista grafico.