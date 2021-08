Natura, mare, divertimento e villaggi: tante idee per il tuo viaggio in Crozia

Con i suoi incantevoli scorci, le acque cristalline, la natura e i villaggi antichi e ricchi di tesori, la Croazia è una delle mete magiche per l’estate 2021. Programmare qui un viaggio ad agosto o settembre può essere un’ottima idea per ammirare da vicino tutti i suoi segreti, andare in giro per le città, le spiagge e anche le isole, magari a bordo di una barca. Nessun problema, poi, se viaggi da solo o cerchi comunque un bel gruppo per trascorrere la vacanza in compagnia: scegliendo, infatti, un tour operator come Tramundi – la travel company online composta da appassionati viaggiatori ed esperti del settore – per il tuo viaggio in Croazia puoi vivere una vera esperienza tra tanti pacchetti originali proposti. L’ideale per passare una vacanza con appassionati di viaggi come te e condividere tragitti davvero unici. Ad esempio, puoi scegliere uno dei tour “evergreen” per visitare Istria e Dalmazia. Il primo tragitto, in particolare, ti offre la possibilità di scoprire questa regione in soli sette giorni, assaporandone i luoghi, i costumi, i suoni, la cultura,… Il tour parte da Dubrovnik, città storica circondata da ampie e possenti mura per esplorarne gli angoli più nascosti prima di dirigersi verso le località di Trsteno e Ston e fermarsi non solo ad ammirare le architetture, ma anche per gustose degustazioni di vino e ostriche. Non mancherà poi un giro in barca per contemplare tre delle 13 isole di Dubrovnik: Kolocep, Lopud e Sipan.

Preferisci l’Istria? Che ne dici, allora, di andare alla scoperta di questa magica penisola? 7 giorni per scoprire villaggi e città, ma anche per fare attività acquatiche come kayak ed escursioni in Sup, in piedi sulla paddle board, per un viaggio che unisce divertimento, sport, cultura e mare. A proposito di mare che ne pensi di un viaggio in barca in Croazia? Se stai cercando una vacanza diversa dal solito e che ti faccia vivere emozioni, non perderti il tragitto in barca a vela alla scoperta della Croazia del Nord: 8 giorni indimenticabili e da condividere con altri equipaggi carichi di giovani per un tragitto che da Zara si sposta verso lo splendido villaggio di Lukoran proseguendo poi verso Olib, con le sue spiagge bianche; l’isola di Mana, Skarda,Veli Rat, Zverinak e Sestrunj per svolgere attività acquatiche, scoprire i villaggi, fare shopping e aperitivi! Divertimento anche per il tour pensato per scoprire la Croazia del Sud: un percorso in barca che da Zara questa volta proseguirà verso la lussureggiante isola di Vrgada, e poi Tijat, le scogliere bianche dell’isola Kornati e verso l’isola di Maun, protetti dalle rovine dell’antico castello. Un itinerario alla ricerca di belle destinazioni e divertimento, tra tuffi, cene esclusive e aperitivi, per portare a casa mille emozioni!