Pagamenti Online: Amex vs PayPal

Quando si vogliono effettuare dei pagamenti o transazioni online, un utente cerca sempre di selezionare una soluzione che sia sicura e pratica da usare. Tali necessità sono massimizzate se parliamo di casinò online. Chi si registra sulle piattaforme di gioco con licenza e desidera scommettere ai propri giochi preferiti cerca sempre un habitat trasparente.

La prima cosa da fare è verificare quali metodi di pagamento sono accettati dai casinò, in modo da poter contare su depositi immediati e prelievi veloci. Il nostro viaggio ci porta a scoprire quali sono i metodi principali che troverai online, in particolare mettendo a confronto il metodo di pagamento PayPal popolare sui casinò di CasinoDeps.it e le carte di Amex, meglio nota come American Express.

I Portafogli elettronici: focus su PayPal

Se le carte bancarie sono ormai una certezza nel mondo che va avanti da anni e anni, sono molto più recenti gli e-wallet. Parliamo di portafogli virtuali che spesso fungono da mediatore e banca e permettono di effettuare transazioni rapide, molto convenienti e soprattutto sicure. Il tutto senza dover inserire troppi dati e dare eccessive informazioni personali. E qui, a dominare la scena, è PayPal.

I casinò italiani che lo accettano sono davvero tantissimi, fatta eccezione per le piattaforme di gioco con licenza internazionale, dove si preferiscono ancora le criptovalute , come Bitcoin, Ethereum e altri. Questo sistema finanziario è ideale proprio per la riservatezza sui dati bancari che non sono trasmessi al casinò. E inoltre sono un metodo all’avanguardia che permette di ricaricare o prelevare il denaro con un semplice click.

Carte di debito e credito: focus su Amex

Sono il metodo più tradizionale in assoluto, che raggruppano al suo interno le Visa, MasterCard e proprio American Express. La particolarità di questo tipo di pagamento è di poter accedere comodamente ai soldi che sono presenti sul conto corrente a cui sono associate, nel caso delle carte di debito.

Ma le carte di credito permettono di acquistare o fare dei versamenti anche quando non sono fisicamente presenti soldi sul conto, poiché i soldi saranno effettivamente addebitati il mese seguente sul conto del proprietario.

Vediamo da vicino le caratteristiche di Amex!

Le American Express

Un circuito internazionale che non solo si occupa di servizi finanziari, ma opera anche nel settore dei viaggi e assicurazioni. Si tratta di carte che sono accettate in tutto il mondo e ormai trovano sempre più spazio all’interno dei casinò online italiani. Permette infatti di poter effettuare qualsiasi tipo di pagamento, sfruttando tempistiche abbastanza rapide e commissioni accessibili.

Ci sono diverse tipologie di carta che permettono di partecipare al Membership Rewards con cui puoi ridurre il saldo della Carta. Inoltre è garantita massima tutela sugli acquisti e la possibilità di risparmiare per il primo anno di utilizzo.

Altri metodi sicuri

Citiamo anche le carte prepagate, una modalità tradizionale che hanno un solo vantaggio: funzionano solo con un budget prestabilito che dovrai ricaricare. In questo modo non dovrai preoccuparti di superare i tuoi limiti, poiché potrai ricaricare solo i soldi che vuoi spendere in un casinò o sulle scommesse. Si trovano le prepagate Visa e Maestro, ma anche Paysafecard, molto apprezzata dai giocatori.

Quale pagamento scegliere?

È impossibile trovare un metodo di pagamento che sia considerato il “migliore in assoluto”, poiché tutte le modalità citate sono molto interessanti per diversi aspetti.

A livello puramente qualitativo, tutto ciò che abbiamo citato riesce a garantire pagamenti sicuri ovunque ci si trovi, inviando richieste sia da computer che da smartphone. E con la stessa semplicità sarà possibile prelevare le vincite!

La scelta è quindi personale e fa i conti proprio con le necessità di ogni giocatore, le commissioni e i requisiti previsti. Infine, per facilitare la scelta, può essere importante considerare la quantità di informazioni che ogni metodo di pagamento chiederà di condividere. Le carte sono quelle che richiedono i dettagli personali del titolare del conto e il numero della carta, mentre per un e-wallet sarà sufficiente scegliere una mail e una password.