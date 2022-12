Miglior programma per recuperare foto e video cancellati

Recuperare foto cancellate e recuperare video dopo averli eliminati per errore è un desiderio di molti. Le foto e i video cancellati possono avere un valore personale oppure essere legati alla nostra attività lavorativa e a quella della nostra azienda, creando così un danno economico non indifferente.

In questo articolo vediamo come fare per recuperare immagini cancellate dal cestino, recuperare video e se esistono app per recuperare foto e video cancellati da Pc, laptop, tablet, smartphone, fotocamere, unità esterne e chiavette USB.

1、Cosa fare se le immagini e i video vengono eliminati accidentalmente?

Recuperare foto cancellate e video cancellati è facile se si tratta di foto eliminate di recente , allo stesso modo si possono recuperare video. La prima cosa da fare appena ci si accorge della cancellazione è aprire il cestino, il quale di solito si trova nel desktop. Una volta aperto il cestino ordiniamo i file in base alla data in modo da trovare i più recenti in alto.

Per recuperare foto cancellate dal cestino , scorriamo l’elenco e appena trovato il file che ci interessa, clicchiamo con il tasto destro del mouse sul nome del file. Si apre un menu, dal quale selezioniamo la voce “ripristina” . A questo punto il file scompare dal cestino e ritorna nella cartella originaria, dove si trovava prima dell’eliminazione. Dobbiamo fare questa operazione per ogni file che vogliamo recuperare dal cestino.

2、Possiamo recuperare foto e video cancellati?

Recuperare le foto cancellate non è facile se non sono più presenti nel cestino. Anche il recupero video si fa più arduo quando i file non sono più presenti e visibili nelle cartelle.

Il caso tipico è quando ci servono foto cancellate e video cancellati dalle chiavette USB oppure nelle micro SD dei dispositivi come cellulari e telecamere. Non tutti sanno che eliminare i file da questi dispositivi non li trasferisce automaticamente nel cestino. In questo caso si tratta di recuperare foto eliminate definitivamente.

Un altro caso molto comune è che abbiamo cancellato per errore foto e video, queste sono finite sì nel cestino, ma non ci siamo accorte di averle eliminate, quindi abbiamo svuotato il cestino. Ecco che non possiamo recuperarle più .

Altre volte può capitare di formattare l’unità in questione e perdere foto e video che invece non avremmo dovuto eliminare.

Un altro motivo per cui le foto e i video vengono cancellati è quando il sistema va in crush, nella fattispecie durante il trasferimento dei dati. Oppure quando il nostro dispositivo è attaccato da virus, possiamo eliminare il virus ma accorgerci che alcuni foto e video non sono più recuperabili.

A questo punto può essere utile provare app per recuperare foto che consentono di scansionare disco rigido e periferiche come le chiavette USB per provare a recuperare foto e video cancellati.

3、Come recuperare foto e video cancellati con Tenorshare 4DDiG

Per ripristinare foto cancellate o recuperare video possiamo utilizzare Tenorshare 4DDiG, un software dedicato al recupero di file corrotti, danneggiati o cancellati accidentalmente, come nel nostro caso.

a. Scopri Tenorshare 4DDiG Data Recovery

Tenorshare 4DDiG Data Recovery è un software che serve a ripristinare foto cancellate e per il recupero video. Funziona sia su Windows sia su Mac e consente di recuperare tutti file perduti dal disco rigido, dalle chiavette USB, dalle micro SD e da unità esterne.

Questo software funziona sia in caso di foto e video cancellati, sia in caso di foto e video corrotte o danneggiate, anche quando viene formattata l’unità disco, per questo è considerato il miglior programma per recuperare foto e video cancellati

b. Vantaggi di Tenorshare 4DDiG Data Recovery

Vediamo di seguito le caratteristiche fondamentali di Tenorshare 4DDiG Data Recovery e alcuni dei suoi punti di forza:

• Funziona sia su Windows sia su Mac e su tutti i dispositivi con SD, USB, unità Flash, dischi esterni.

• Recupera foto nei formati più comuni tra cui: JPEG, JPG, PNG, PSD, DNG, GIF, RAW, MRW, PCD, RAF, SVG, RAF, BMP, PEF, EMF, eccetera

• Recupera video nei formati più comuni tra cui: MOV, MP4, MPG, MPEG, AVI, MKV, TS, VOB, FLV, HDMOV, M4V, MTS, WMV, ASF, eccetera.

• Funziona anche se la partizione è danneggiata o il disco è stato formattato.

c. Come recuperare e riparare video passo passo con Tenorshare 4DDiG Data Recovery

Quando recuperiamo un video cancellato, è possibile che non sia più completo perchè abbiamo sovrascritto altri dati, o il sistema è andato in crush e il video è stato danneggiato. Con Tenorshare 4DDiG Data Recovery, non solo possiamo recuperare video cancellati, ma li possiamo riparare.

Ecco i passi da seguire.

1 – Scaricare la versione di Tenorshare 4DDiG Data Recovery per Windows o per Mac a seconda del nostro dispositivo.

2 – Aprire il programma e scegliere il percorso e le cartelle che ci interessa scansionare.

Si apre una finestra con i tipi dei file che possono essere recuperati, a questo punto scegliere il file.

3 – Scegliamo il file che da recuperare e riparare, in questo modo il programma procederà alla riparazione e potremmo successivamente utilizzare il file.

4 – Se invece il video risulta danneggiato, Tenorshare 4DDiG Data Recovery ci permette di recuperare i frammenti del video e di unirli nuovamente per ripristinare il video originale.

