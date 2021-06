Malattie inguaribili e cure palliative: come sostenere chi offre questo servizio

Sostenere le persone affette da malattie inguaribili è un’attività costante nel tempo. VIDAS da oltre 30 anni offre gratuitamente questo tipo di impegno, supportando sia chi soffre di una patologia incurabile, sia le famiglie. La missione dell’associazione è quella di garantire al malato inguaribile la miglior qualità di vita possibile, anche nelle fasi del fine vita. Lo fa a titolo completamente gratuito, per questo si affida all’aiuto degli altri, che possono intervenire con donazioni o tramite il volontariato.

Donare ad un’associazione no profit

Ricordiamo che in Italia le donazioni ad associazioni no profit, come VIDAS, possono essere detratte dalla propria dichiarazione dei redditi. Non solo, è possibile devolvere all’associazione il proprio 5×1000, destinando parte delle proprie tasse ad una specifica associazione. Sul sito di VIDAS è possibile donare in diversi modi, sia una tantum sia in modo ricorrente. Con una semplice donazione si garantisce la continuità dell’assistenza alle oltre 2.000 persone cui VIDAS offre il proprio sostegno ogni anno. Per farlo è sufficiente collegarsi al sito dell’associazione e compilare il form direttamente online. Volendo è possibile anche donare in memoria di una persona cara. VIDAS propone anche la possibilità di acquistare le bomboniere solidali, un gesto che permette di dare ulteriore valore ad una celebrazione o ad un’occasione di gioia e di festa.

Il volontariato per VIDAS

Oltre alle classiche donazioni è possibile sostenere VIDAS anche offrendo il proprio tempo, come volontari. I volontari VIDAS sono attentamente selezionati per offrire sostegno alle famiglie dei malati inguaribili. A tale scopo devono seguire appositi corsi di base e regolari aggiornamenti. È possibile anche offrire opera di volontariato proponendosi per le iniziative culturali e di raccolta fondi, che garantiscono la sostenibilità delle attività assistenziali di VIDAS. Si tratta quindi di due attività completamente differenti, che si prestano però alle diverse attitudini di ognuno e alla quantità di tempo libero che si ha a disposizione nel quotidiano.

L’attività di VIDAS

Da statuto l’associazione VIDAS si occupa di supportare i malati inguaribili, garantendo loro la miglior qualità di vita possibile e alle loro famiglie tutto il sostegno di cui hanno bisogno. Opera attraverso sette differenti équipe multidisciplinari, composte da medici, infermieri, operatori sociosanitari, fisioterapisti, educatori, logopedisti e altre figure professionali che sanno prendersi cura di tutte le esigenze di un malato inguaribile. Una rete costituita da migliaia di volontari inoltre offre un sostegno reale nel quotidiano, per tutte le necessità della persona affetta da patologia inguaribile e della sua famiglia. Inoltre, sono disponibili nell’area milanese due hospice: Casa VIDAS e Casa Sollievo Bimbi. Sia a casa che negli hospice VIDAS si occupa di cure palliative, viste come terapie necessarie a controllare o a sopprimere il dolore e la sofferenza. Perché ogni momento della vita di un paziente affetto da patologia inguaribile sia il migliore possibile. La terapia del dolore rappresenta una parte importante dell’attività di VIDAS, parte integrante delle cure palliative.