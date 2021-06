I Verdi a Lo Russo: “Politiche ecologiste siano centrali ma no a liste concorrenti”

Verdi- Europa Verde Torino ieri sera al tavolo di coalizione ha incontrato il candidato Sindaco del centrosinistra Stefano Lo Russo. Il partito ecologista ha confermato la volontà di costituire la lista con il simbolo in vista delle elezioni di ottobre sia in comune sia nelle circoscrizioni.

“È stato un incontro cordiale insieme alle altre forze politiche che compongono la coalizione nella quale abbiamo affrontato due punti fondamentali per noi Verdi” spiegano i portavoce Tiziana Mossa, Angela Plaku e Antonio Fiore.

“il primo aspetto è che non ci siano liste all’interno della coalizione in sovrapposizione a forze politiche Nazionali ed Europee già consolidate e ben riconoscibili dagli elettori; noi siamo i co fondatori dei Verdi Europei simbolo fortemente riconosciuto nel panorama politico europeo” affermano.

“Secondo punto per noi fondamentale è che il candidato Sindaco metta al centro della sua agenda le politiche Ambientali ed ecologiste correlate all’economia ed al lavoro.

Crediamo che occorra continuare sulla strada dell’amministrazione uscente sul tema dei diritti e del sociale , dove a parer nostro si è distinta molto bene”.

“Le richieste fatte ieri sera nella riunione di coalizione al candidato Sindaco Lo Russo sono prioritarie sia per non creare confusione tra gli elettori con riferimenti chiari sia riguardo a temi importanti per i cittadini torinesi con l’ obiettivo autentico di far innamorare ed entusiasmare i cittadini verso politiche di centrosinistra da troppo tempo assenti” concludono i Verdi.