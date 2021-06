Damilano: “Incontrare i cittadini il faccia a faccia che conta”

Risponde velatamente alle polemiche dei giorni scorsi Paolo Damilano. Il candidato del centrodestra che aveva annunciato di non voler partecipare a dibattiti pubblici annullando la presenza a quelli già in programma per dedicarsi a progettare il futuro di Torino.

Lo fa con un post dopo essere stato in visita al quartiere Le Vallette: “Incontrare i torinesi. Questi sono i faccia a faccia che contano. Ascoltarli e progettare con loro la Torino che verrà, quelle sono le voci che aiutano a rendere i progetti più concreti. È accaduto nel quartiere Vallette” scrive.

“Chiedono e devono avere attenzione: più servizi, più decoro e pulizia, più sicurezza. Hanno soluzioni e progetti che non sarà difficile mettere in pratica. La prossima Torino andrà costruita partendo dai cittadini e dalle loro richieste. La periferia potrà e dovrà essere un motore di cambiamento” prosegue il candidato sindaco.

“Torino è bellissima certo, ma anche intelligente, attenta e capace di cambiare come i suoi cittadini. Ascoltandoli e progettando con loro sarà una città migliore, una città che assomiglia ai suoi abitanti” conclude Damilano.