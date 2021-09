Leon rapinata, Lo Russo e Damilano d’accordo: “Sicurezza priorità per città”

La rapina all’assessora Francesca Leon mette d’accordo gli sfidanti sindaci di Torino. Non solo nella solidarietà nei confronti dell’esponente della giunta Appendino per la quanto accaduto, ma anche sul tema sicurezza.

Infatti sia Lo Russo che Damilano condividono il fatto che la sicurezza sia un tema principale nella politica del prossimo sindaco.

“Solidarietà all’assessora Francesca Leon. La sicurezza è un tema urgente” scrive Stefano Lo Russo, per il quale “la criminalità di strada è uno dei principali problemi di Torino. Non sentirsi sicuri nel proprio quartiere – sottolinea – peggiora sensibilmente la propria qualità della vita. La sicurezza va affrontata in modo serio senza introdurre pericolosi sceriffi di strada, ma con una strategia integrata che metta in campo prevenzione e repressione”.

Anche il candidato del centrodestra Paolo Damilano condivide la solidarietà a Leon e l’impegno per una città sicura che “deve essere al primo posto non solo nella costante battaglia alla criminalità, ma soprattutto nell’aumentare la percezione della sicurezza”

“Episodi come questo non devono accadere – ribadisce – Lo strumento – afferma – sarà l’aumento del lavoro e della qualità della vita. Torino se lo merita. Torino ne ha bisogno”.