L’assessora Leon rapinata per strada in San Salvario

Rapina in strada per l’assessore alla Cultura di Torino Francesca Leon che ieri sera verso le 21.30 mentre rientrava nella sua abitazione in San Salvario è stata sorpresa da un uomo che le ha tentato di strappare la borsa. Leon ha reagito e urlato anche se non c’era nessuno per strada che poteva aiutarla. Poi l’aggressore l’ha minacciata chiedendo di dargli i soldi che aveva, solo una volta ottenuto quanto l’assessora aveva nel portafoglio se ne è andato. Nei prossimi giorni Leon sporgerà denuncia mentre la polizia sta indagando per risalire al rapinatore.