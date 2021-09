Come scegliere una polizza auto

Ogni anno, a seconda delle scadenze, gli automobilisti si ritrovano a dover rinnovare la propria RCA a norma di legge.

E’ infatti ben chiara la norma sulla obbligatorietà dell’assicurazione RC auto con scadenza annuale e successivo, conseguente, rinnovo.

Al di là delle forme di rinnovo e delle relative questioni sul rinnovo automatico o esplicito, già affrontate dal legislatore in senso indubbiamente favorevole all’automobilista, consta entrare nel merito degli automobilisti che, per varie ragioni, debbano scegliere una polizza assicurativa ex novo.

In questo caso ci si orienterà, per ragioni di praticità e tempo, sull’assicurazione online con i sistemi reperibili sul Web: quindi tramite comparatori indipendenti e certificati o tramite, qualora ci si orienti su una specifica assicurazione, o su un sito di elaborazione di proposte commerciali di una compagnia assicurativa.

Lo stesso Governo ha, infatti, incentivato l’accesso all’assicurazione online per garantire maggiore trasparenza e maggiori possibilità di informazione corretta al cittadino il quale, a differenza dell’uso precedente, non dovrà più peregrinare tra consulenti ed uffici e consultare carte e depliant, ma si dovrà limitare a visionare i siti appositi, come previsto dalla normativa IVASS, per studiare le proposte contrattuali più affini ai propri bisogni.

Le normative sui contratti assicurativi RCA non variano, ad ogni modo, dai principi generali del contratto RCA stabiliti dalla legge e dalle norme incluse nelle riforme più importanti (si veda la famosa Legge Bersani sul Bonus/Malus e la CU di merito) e relative circolari applicative.

Sarà quindi cura dell’automobilista chiedere l’applicazione della Legge Bersani nel caso in cui sia conveniente utilizzarla e nel caso in cui egli rientri nella casistica da essa tutelata, quindi la presenza di familiari con una classe di merito automobilistica meritevole cui appoggiare la propria assicurazione per ereditarne, sostanzialmente, la classe di merito.



Successivamente valutare quale sia la formula di guida più rispondente ai propri requisiti per godere di sconti sul premio ma anche per comprendere se si possa, a norma, essere destinatari di un contratto che definisca la propria formula di guida come “esperta” rispetto alla formula della “Guida libera”, che prevede un guidatore di ogni categoria possibile, quindi con una percentuale di rischio maggiore.

I rischi di questa opzione potrebbero incidere sulla prestazione assicurativa qualora ce ne fosse bisogno ed è per questo che i clienti più coscienziosi si rivolgono all’assicurazione online maggiormente scelta, per sentirsi confortati dalle esperienze di altri automobilisti e per non correre rischi con istituti assicurativi semisconosciuti. Allianz Direct si candida a buon diritto come assicurazione online maggiormente scelta grazie alla trasparenza delle sue proposte, all’ottimo rapporto qualità/prezzo e alla tempestiva assistenza in caso di sinistro, H24 per 365 giorni all’anno.

Anche per la maggiore facilità di reperire dati che chiariscano le clausole contrattuali della propria proposta assicurativa con chiarezza e trasparenza.