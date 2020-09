L’emergenza Covid-19 ha segnato il trionfo dell’home-fitness

L’emergenza sanitaria legata al Coronavirus ha modificato di molto le nostre abitudini e stili di vita. Da giornate frenetiche tra strade, lavoro e altri mille impegni a 24 ore interamente passate nel proprio appartamento, spesso in pochi metri quadrati trasformati in ufficio, scuola, palestra e ristorante.

Di sicuro non è stato facile adattarsi al lockdown, ma proprio per superare le difficoltà del momento ognuno di noi ha cercato di ricreare nella propria abitazione le condizioni e le abitudini della vita normale.

Gli italiani non rinunciano al fitness

Tra le pratiche quotidiane più diffuse negli appartamenti degli italiani in quarantena vi è stato di sicuro il fitness. Le palestre chiusi e i decreti governativi che proibivano anche l’attività fisica all’aperto per evitare assembramenti hanno fatto sì che l’unico modo possibile per tenersi in forma fosse attraverso l’allenamento nel proprio salotto. Inoltre, il cambio di abitudini e la maggiore sedentarietà ha invogliato a fare attività fisica anche chi non la praticava abitualmente.

Insomma, si è riconosciuto proprio nell’esercizio un prezioso alleato non solo per tenersi in forma ma anche per svagare la mente rispetto alle tante difficoltà e preoccupazioni che il lockdown ha portato con sè.

Dai tutorial al boom degli acquisti on line per il fitness

Il successo del fitness in quarantena è dimostrato dalla diffusione che hanno avuto tutorial e webinair dedicati proprio agli esercizi da poter svolgere a casa: la maggior parte degli italiani, infatti, ha dichiarato di averne scaricati durante i mesi dell’emergenza sanitaria e in molti si sono iscritti ad App che sostituivano il personal trainer.

Allo stesso modo sono aumentati gli acquisti online di articoli sportivi: dal semplice abbigliamento fino ad attrezzatura e macchinari per mantenersi in forma.

E il trend non sembra destinato ad arrestarsi: la paura di un eventuale contagio e le misure di sicurezza che limitano ancora le attività in palestra fanno si che in molti abbiano scelto di proseguire gli allenamenti a casa e in previsione di una nuova fase di quarantena si stiano attrezzando a dovere.

La soluzione migliore per allenarsi comodamente a casa

Certo, allenarsi a casa può essere vantaggioso sotto molti punti di vista: si risparmia rispetto all’iscrizione in palestra, non si hanno vincoli di orari e di tempi. Eppure soprattutto se si vive in un piccolo appartamento non si ha tanto spazio per tenere tutta l’attrezzatura necessaria. Per questo una soluzione ottimale è Pull Up Mate, lo strumento per l’home fitness che permette di allenarsi in svariate posizioni, sollecitando così diversi muscoli del corpo. Il vantaggio insomma è di riuscire a fare un allenamento completo con un solo strumento, personalizzando tempo e modi dell’esercizio.

Ma non solo. Infatti, è un’ottima soluzione anche per riuscire ad adattare l’esigenza di fitness con gli spazi limitati di casa propria dal momento che le dimensioni sono piccole e compatte e può essere contenuto in un piccolo angolo del proprio appartamento. Pronti con una palestra casalinga in caso di un nuovo lockdown.