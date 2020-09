Sitaf chiude caselli dell’autostrada: Torino-Bardonecchia in tilt

Difficoltà e disagi per chi torna a Torino dopo il weekend o la domenica passata in montagna. Infatti sulla A32 Torino-Bardonecchia in direzione del capoluogo piemontese si procede a rilento ai caselli autostradali.

Nessun traffico eccessivo, però. A causare i ritardi nello scorrimento è la scelta della Sitaf, società che gestisce la A32, di bloccare i caselli per calmierare i passaggi degli automobilisti.

Così chi rientrava dalle località di montagna si è trovato di fronte a degli sportelli chiusi.

A Salbeltrand ne funzionano 4 su 7 è così anche ad Avigliana. Inoltre anche chi è in possesso di Telepass si è ritrovato a fare la coda visto che non c’è un casello specifico, ma è stato unito a quello dei pagamenti con carta.

L’attesa per gli automobilisti che lungo l’autostrada hanno incontrato un traffico per lo più scorrevole ai caselli è invece fino a 60 minuti.

Una situazione che si ripete per il secondo weekend consecutivo e che molti ritengono inaccettabile anche a fronte del costo di ben 12.50 euro della A32.



foto Cristiano Paisio