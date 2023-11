La sostenibilità è oggi un argomento di primaria importanza per individui, aziende e governi. Se vogliamo affrontare le sfide del cambiamento climatico e della conservazione dell’ambiente, è essenziale cercare modi più verdi e sostenibili per soddisfare le nostre esigenze energetiche. In questo articolo, esploreremo a fondo le ultime novità nel campo della sostenibilità, con un’attenzione particolare all’ ingrosso fotovoltaico e alle soluzioni correlate. Scopri come queste innovazioni contribuiscono a un futuro più verde per tutti noi.

Energia Solare – ESTG, il Grossista di Pannelli Solari

Una delle fonti di energia sostenibile più promettenti e consolidate è l’energia solare. In questo contesto, ESTG svolge un ruolo cruciale come grossista di pannelli solari e apparecchiature correlate.

Perché scegliere ESTG?

Cosa rende ESTG la scelta giusta per le tue esigenze di energia solare? Ecco alcune convincenti ragioni:

Consegna rapida: ESTG offre il servizio “ordinato oggi, spedito domani”, il che significa che puoi iniziare rapidamente i tuoi progetti sostenibili.

Spedizione gratuita: Per ordini superiori a 1000 euro, la spedizione è gratuita, consentendoti di risparmiare ulteriormente.

Prodotti di qualità: ESTG fornisce esclusivamente prodotti di marchi rinomati, garanzia di durata e affidabilità.

Opzioni di pagamento flessibili: ESTG offre opzioni di pagamento differite, consentendo di finanziare i tuoi progetti senza oneri finanziari immediati.

Pannelli Solari e Inverter

I pannelli solari sono il cuore di ogni sistema di energia solare, ma senza l’inverter adeguato, l’energia non è utilizzabile. ESTG offre un’ampia gamma di marchi leader del settore, tra cui:

Jinko solar: Noti per i loro pannelli solari N-Type Tiger Neo con garanzia di 25 anni.

Trina solar: Offre pannelli solari con la più recente tecnologia PERC ed efficienza fino al 21%.

Ja solar: Fornitore di pannelli solari Mono Perc con efficienza al 21,5%.

Materiali per il montaggio dei pannelli solari

ESTG fornisce anche un’ampia gamma di materiali per il montaggio dei pannelli solari, compresi sistemi per tetti piani e inclinati. Collaboriamo con marchi leader come ESDEC, Van der Valk e SoliTek, che offrono soluzioni per quasi ogni situazione.

Pannelli solari integrati nel tetto

Un’opzione estetica ed economica per i pannelli solari è l’integrazione nel tetto. In questo caso, i pannelli solari vengono installati direttamente sulla struttura del tetto, il che non solo offre un aspetto più gradevole, ma consente anche un risparmio sui costi.

Inverter per diverse applicazioni

ESTG fornisce sia inverter monofase che trifase, adatti sia a progetti residenziali di piccole dimensioni che a installazioni commerciali su larga scala. Lavoriamo con marchi noti come FIMER, Huawei, Kostal, SMA, SolarEdge e Sungrow.

Accumulo di energia solare

La conservazione dell’energia solare è fondamentale per un sistema energetico sostenibile. ESTG offre una vasta gamma di batterie domestiche, con diverse capacità per soddisfare le esigenze sia dei privati che degli utenti commerciali.

Energia solare per veicoli elettrici

Oltre ai pannelli solari, ESTG è anche un distributore di stazioni di ricarica per veicoli elettrici di marchi di alta qualità. Queste stazioni di ricarica possono essere integrate nei sistemi di energia solare esistenti, consentendo di ricaricare il veicolo elettrico con energia solare.