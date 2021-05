Le scarpe Lidl tornano: dal 10 maggio in vendita nei supermercati

Le scarpe Lidl saranno nuovamente in vendita da lunedì 10 maggio nei supermercati italiani della catena. Lo annuncia lo stesso discount con un post sui social in cui sfuocate si intravedono le sneakers ormai diventate un cult e una data, quella appunto della prossima settimana.

Invariato il prezzo sempre a 12,99 euro e numeri da 37 al 46. Due i modelli, da uomo e da donna, che però non hanno particolari differenze di design.

Le scarpe Lidl erano diventate un vero e proprio must per gli appassionati di moda e tendenza lo scorso autunno, quando nonostante la seconda ondata di Covid e il lockdown, i supermercati erano stati presi d’assalto e le scorte erano andate esaurite in una sola mattinata. E non tutti le avevano comprate per metterle ai piedi. C’è chi infatti non si è fatto sfuggire l’occasione di rimetterle in vendita su Ebay con cifre da capogiro anche di qualche centinaia di euro.

Da subito la nota catena di discount aveva annunciato che ci sarebbe stata una riedizione e ora è arrivata la tanto attesa data. Non saranno invece in vendita gli altri capi di abbigliamento come ciabatte, calze e magliette che avevano avuto uguale successo il novembre scorso.

Resta da vedere se questa nuova fornitura creerà nuove resse davanti ai negozi o se la Lidl mania è del tutto passata.