Azioni eBay: come stanno andando e conviene puntarci oggi?

In un momento reso ancora complicato dalla presenza del Covid, sono molti gli investitori alla ricerca di titoli azionari in grado di remunerare in maniera adeguata il capitale investito, senza comportare eccessivi rischi.

Tra le possibili soluzioni in tal senso va segnalato il titolo eBay. L’azienda è ancora oggi associata alle aste online, ma ormai da tempo è uno dei più grandi portali di commercio elettronico a livello mondiale. Andiamo a vedere come sta andando in Borsa e se sia realmente il caso di puntarci o, al contrario, sia preferibile orientarsi su altri asset.

Come sta andando il titolo eBay?

Le azioni eBay, come riportato dal famoso sito BorsaMercato, hanno messo a segno un’avanzata superiore al 61% nel corso dell’ultimo anno. Una eloquente testimonianza del loro appeal nei confronti degli investitori di ogni parte del globo, pur se nel corso dell’ultima settimana hanno dovuto lasciare circa il 4% del loro valore sul terreno.

Risultati che hanno naturalmente stuzzicato non poco gli investitori, unendosi ai risultati operativi dell’azienda nel corso dell’ultimo trimestre del 2020 e nel primo del 2021. In particolare il primo trimestre del nuovo anno dovrebbe vedere le entrate situarsi tra 2,94 e 2,99 miliardi di dollari, superando notevolmente le aspettative.

eBay: le attese degli analisti

Risultati che hanno a loro volta spinto gli analisti a consigliare il “Buy” sulle azioni di eBay. Un suggerimento accompagnato nel caso di quelli di Bank of America da un target price posizionato a quota 71 dollari. Per capire meglio questo dato occorre sottolineare come attualmente il loro prezzo effettivo sia inferiore ai 62.

Se ne può dedurre che in questo momento l’acquisto di azioni del gruppo non solo è consigliabile, ma fornisce notevoli garanzie di adeguato ritorno dell’investimento, spingendo quindi molti ad acquistarle. Come abbiamo ricordato, se l’azienda è nata nel corso del 1995 sotto forma di sito dedito alle aste online, con il passare del tempo la sua reale funzione si è modificata. In particolare, dopo l’avvento del nuovo millennio si è trasformato in una vera e propria piattaforma di commercio elettronico.

I concorrenti di eBay

Oggi Ebay si inserisce in un segmento di mercato molto particolare, quello presidiato da Amazon. Un settore di conseguenza abbastanza complicato, che potrebbe preludere ad un dualismo molto difficile da affrontare per eBay.

Non a caso nel 2016, durante una convention tenutasi a Las Vegas, l’allora CEO Devin Wenig, poi sostituito da Scott Schenkel, spiegò che “il mondo non deve scegliere tra Amazon e eBay”. Di conseguenza, l’azienda ha deciso di puntare proprio sulle cose che la caratterizzano rispetto alla creazione di Jeff Bezos; ovvero, su un catalogo praticamente sterminato, tale da spingere ad affermare che non si sa mai cosa si potrebbe trovare sul portale. Una strategia che continua a regalare risultati proficui.