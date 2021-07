Le migliori slot con tema italiano

Quando scommetti nei casinò online, puoi trovare davanti a te un sacco di slot machine con cui divertirti. Tuttavia devi sapere che ci sono alcune tipologie di slot machine che presentano delle tematiche italiane. Questo significa che queste slot machine ricordano qualcosa che riguarda la tradizione italiana, o comunque come qualche fattore con cui viene riconosciuto il Bel Paese all’estero. Vediamo ora quali sono le più famose slot machine a tema italiano che puoi trovare su casinò online come Novibet o anche su molti altri.

La cosa che tutte queste slot hanno in comune è che sono molto divertenti.

Slot Da Vinci Diamonds

Questa slot è molto famosa perché ricorda il famoso artista, scienziato e inventore Leonardo Da Vinci, nella slot infatti, oltre ai diamanti, sono presenti le numerose opere di Leonardo Da Vinci, come ad esempio la Gioconda. Nella slot sono presenti tantissimi simboli Wild e Scatter, devi sapere però che questa slot non è a Jackpot progressivo, quindi non otterrai delle vittorie superiori alla media semplicemente continuando a scommettere su di essa.

Slot Golden Rome

In questa slot ambientata proprio nell’impero romano, oltre ai numeri che scorreranno sui vari rulli, potrai vedere anche la figura dell’imperatore romano. Se vuoi vivere le emozioni dell’antica Roma questa slot fa al caso tuo. Ha 5 rulli e utilizza 40 linee fisse moltiplicatori di Scatter, quindi la possibilità di ottenere delle vincite molto elevate sono importanti. Puoi scommettere da 1 a 10 cent per linea.

Slot Mamma Mia!

Per quanto riguarda questa slot è proprio ambientata in una pizzeria napoletana, si può vedere infatti nella slot un cuoco napoletano e sui vari rulli appariranno delle immagini di piatti tipicamente italiani come ad esempio pentole di ramen bollenti sui fornelli, taglieri con cipolle e peperoni, nonchè bottiglie di vino e anche dei menù. Per quanto riguarda le caratteristiche principali di questa slot è che essa è in 3D quindi essa rende il gioco molto più divertente. Così come nelle altre, sono presenti anche simboli wild e scatter, ci sono fino a 30 linee di pagamento su 5 rulli di gioco.

Slot Viva Venezia

Questa è una delle versioni che ricorda proprio la famosa città italiana. In questa slot sui vari rulli, si alterneranno diverse immagini, tra cui anche le famose maschere di Venezia, nonché anche il cappello dei gondolieri. Anche su questa slot ci sono dei moltiplicatori di vincita che si possono ottenere che rendono sicuramente il gioco più divertente e interessante.

Si possono provare gratuitamente?

Sì, tutte queste slot presentano una versione Demo attraverso cui il giocatore potrà scommettere in qualsiasi momento senza effettuare un deposito. Ovviamente anche in caso di vincita non potrà ritirare il denaro. Sono molto consigliate per chi vuole testare il gioco prima di scommettere con soldi reali. Per scommettere nella versione Demo o For Fun non dovrai necessariamente iscriverti al casinò per scommettere. Potrai semplicemente scommettere e divertirti senza pensare a molto altro.

Su quali casinò scommettere?

Dovresti sempre scommettere su tutti i casinò online che hanno una licenza AAMS oppure del Curacao. In questi siti potrai trovare più di 20 software provider che offrono i loro giochi. Non ti resta che selezionare uno dei fornitori e iniziare a piazzare scommesse sui suoi giochi.

Conclusioni

Se sei alla ricerca di slot che sono a tema italiano, non ti resta che piazzare le scommesse su ognuna di queste. Queste non solo hanno grafiche e musica che ricordano l’Italia ma sono anche davvero molto vantaggiose. In esse sono presenti moltissimi bonus da poter sfruttare quindi non ti resta che scommettere e provare la fortuna.