La coalizione risponde ai Moderati: “Superiamo polemiche”

Superare le polemiche perché il perimetro è definito e la coalizione procedere verso la fatidica data del 3 ottobre. E’ il messaggio che il centrosinistra unito (Carretta, Cantamessa, Tresso, Giaccone, Grimaldi) mandano ai Moderati che in una nota dicevano di non aver ricevuto adeguate rassicurazioni che non ci sarà nessuna apertura al Movimento 5 Stelle. Al punto che Silvio Magliano e Carlotta Salerno annunciavano di non intendere partecipare alla prossima riunione di coalizione

“Abbiamo letto la nota dei Moderati e ribadiamo, ancora una volta, che il perimetro della coalizione è definito in maniera chiara da tempo. Ci presenteremo agli elettori come una coalizione di centrosinistra larga, competitiva e autonoma.

Auspichiamo che nella giornata di domani si possa superare quella che appare una questione abbondantemente archiviata, ritrovando le ragioni profonde del nostro stare insieme. Noi oggi vogliamo parlare di città e di futuro, per offrire alla città un progetto che la renda grande, forte e unita” replicano gli alleati.