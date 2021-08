Espositori in cartone: perché sono sempre più utilizzati

Nella maggior parte dei negozi al dettaglio, gli espositori per punti vendita (POP) si trovano in quasi tutte le corsie. Ti sei mai chiesto il motivo? Gli espositori sono una strategia di marketing estremamente efficace per portare l’attenzione del cliente su un determinato prodotto. Il cartone ha dimostrato di essere il materiale migliore per questi display per una serie di ottimi motivi. In questo articolo vedremo perché preferire il cartone ad altri materiali.

Il cartone è conveniente

Un espositore in cartone può essere prodotto per un costo decisamente inferiore rispetto alla plastica, metallo o legno, che sono le principali alternative. Inoltre, il costo della spedizione di cartone leggero rappresenta un vantaggio in più. Il costo contenuto di un espositore in cartone è un punto di forza anche se vuoi aggiornare i tuoi espositori frequentemente, senza dover sborsare ogni volta grandi cifre.

La produzione di cartone è veloce

È molto più veloce produrre il cartone rispetto alla plastica, metallo o legno, aspetto che permette di implementare rapidamente una nuova strategia di merchandising. Quindi, se è necessario apportare modifiche a un progetto iniziale dopo averlo rilasciato nei negozi, è possibile creare rapidamente una nuova versione dell’espositore. Questa soluzione è perfetta per brevi campagne di marketing stagionali, come per i cioccolatini speciali a Natale o le creme solari durante i mesi estivi.

È versatile

Il design dell’espositore in cartone può essere facilmente modificato per adattarsi alla migliore disposizione possibile dei prodotti. Che si tratti di aggiungere ripiani o tasche per contenere prodotti o depliant, il cartone può essere facilmente tagliato e modellato. Trattandosi di uno stand temporaneo, il cartone può anche essere personalizzato anche con adesivi o etichette, perché non si rischia di rovinare un espositore permanente.

Durevole

Un espositore in cartone sarà in grado di resistere alla normale usura per tutta la durata di una campagna di merchandising e il cartone ondulato ha anche la resistenza necessaria per sostenere il peso dei prodotti che vengono promossi al suo interno. Se il tuo espositore sarà esposto a quantità eccessive di umidità, puoi richiedere soluzioni impermeabili e resistenti all’acqua.

Portatile e conveniente per la spedizione

Un espositore in cartone è abbastanza leggero da essere facilmente spostato da un luogo all’altro una volta assemblato, offrendo al merchandiser la flessibilità di posizione all’interno del negozio. Inoltre, l’espositore in cartone può essere facilmente assemblato da chiunque: non richiede particolari competenze né l’uso di attrezzi, il che lo rende molto facile da usare

Rispettoso dell’ambiente

Il cartone ondulato è più facilmente riciclabile rispetto ai materiali alternativi e può essere stampato con inchiostri a base vegetale rispettosi dell’ambiente pur presentando vivaci design a colori per catturare e attirare l’attenzione del cliente. Inoltre, può essere spesso realizzato con materiali riciclati, aggiungendo valore aggiunto al consumatore attento all’ambiente.

Accessibile

La natura calda e tattile del cartone, così come l’uso del colore e delle immagini, lo rende un materiale più invitante rispetto alle alternative più fredde e dure in plastica e metallo, dandogli un vantaggio nell’attirare il cliente e convertire una vendita.

Gli espositori in cartone sono un ottimo modo per implementare in modo rapido ed economico una strategia di marketing al dettaglio. Luminosi, versatili e facili da usare, sono ugualmente adatti per l’uso in corsie di negozi o banconi, o come parte di uno stand fieristico.