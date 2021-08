Lo Russo: “Alleanza con M5s è fuori discussione”

“L’alleanza con i 5 Stelle è fuori discussione, lo è da tempo. Non c’è nessuna alleanza, non è un argomento di discussione in questo momento. Su questo il centrosinistra è estremamente compatto”. Ad affermarlo, il candidato sindaco del centrosinistra a Torino Stefano Lo Russo, dopo la richiesta dei Moderati di mettere nero su bianco, con un documento, il fatto che non ci saranno alleanze con il Movimento 5 Stelle.

“I 5 Stelle hanno un candidato sindaco che sta facendo campagna elettorale – ha aggiunto Lo Russo a margine di un incontro con i cittadini nei mercati – stiamo quindi parlando di una cosa che onestamente non c’è. Sarà mia cura provare a comporre dentro il centrosinistra le diverse istanze. Sono fiducioso”.

“Questo non vuol dire – ha concluso – che come centrosinistra il nostro obiettivo non sia quello di andare a parlare ai cittadini e cercare di raccogliere il maggior numero di voti possibili, anche di coloro che in passato hanno votato il MoVimento 5 Stelle o hanno votato altre forze politiche. Questa è la nostra ambizione”