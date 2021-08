I Moderati non parteciperanno a riunione coalizione: “Non c’è garanzia sul no a accordo con M5s”

I Moderati non parteciperanno all’incontro di coalizione in programma oggi in vista delle elezioni amministrative di ottobre. “Il 4 agosto – ricordano gli esponenti torinesi Carlotta Salerno e Silvio Magliano – i Moderati hanno posto alla coalizione il tema dell’alleanza col Movimento Cinque Stelle, chiedendo al candidato sindaco Stefano Lo Russo di mettere per iscritto l’impegno a non formalizzare alcun accordo coi pentastellati. Tale impegno – rilevano – non è stato firmato, ma il 12 agosto, in un’intervista, il candidato sindaco ha dichiarato di volerlo inserire nel programma sottoscritto da tutte le forze politiche. Abbiamo accolto con soddisfazione tale volontà e abbiamo atteso, consapevoli del periodo vacanziero, ma ad oggi nulla si è mosso”.

Per questo, spiegano i Moderati, “non riteniamo utile partecipare all’incontro della coalizione convocato in data odierna”. Più volte i Moderati hanno sollevato la questione, non escludendo la possibilità, in caso contrario, di presentarsi da soli alle comunali con un proprio candidato sindaco.