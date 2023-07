Kappa FuturFestival, Record di presenze: oltre 90mila partecipanti da 118 nazioni

Si è conclusa la decima edizione di KAPPA FUTURFESTIVAL, la tre giorni prodotta da Movement Entertainment dedicata alla musica elettronica e arti digitali che da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio ha portato a Torino oltre 90.000 appassionati di club culture provenienti da oltre 110 nazioni diverse, tra cui Polinesia Francese, Martinique, Sri Lanka, Antille Olandesi, Seychelles.

Infranti tutti i record per il decennale di uno tra i festival più internazionali d’Italia, per la grandissima varietà di Paesi di provenienza del pubblico e per una lineup prestigiosa che ha portato nel capoluogo Piemontese gli act di artisti da tutto il mondo.

Da mezzogiorno a mezzanotte, più di 100 Dj si sono alternati sui 5 palchi dislocati nel Parco per 36 ore di musica nei tre giorni con una programmazione di grandissimo livello con i nomi più acclamati della scena mondiale che conferma Kappa FuturFestival un punto di riferimento imprescindibile per gli amanti della musica elettronica di tutto il mondo.

Annunciata l’undicesima edizione: Kappa FuturFestival tornerà dal 5 al 7 luglio 2024!



I NUMERI DI KAPPA FUTURFESTIVAL:

– OLTRE 100 ARTISTI

– 36 ORE DI MUSICA ELETTRONICA SU 3 GIORNI DALLE 12.00 A 00.00

– 5 PALCHI

– 90.000 PRESENZE DA 118 NAZIONI NEL MONDO

– 250 FORNITORI E OLTRE 1200 COLLABORATORI , SUPERATA DEL 65% LA RICADUTA ECONOMICA SUL TERRITORIO RISPETTO ALL’EDIZIONE DEL 2019

– CASSE: 296 DIFFUSORI DI CUI 172 CASSE E 124 SUBWOOFER

– 180 MQ DI VIDEO – 220 MQ DI LED PER I PALCHI

– 150 MQ DI PANNELLI SOLARI